Luto en la televisión: estrella de famoso reality falleció a sus 28 años

El mundo de la televisión está de luto tras la muerte de Raymond Harper, conocido artísticamente como Rolling Ray. El influencer y rapero falleció el miércoles 3 de septiembre de 2025, apenas un día antes de cumplir 29 años. La noticia fue confirmada por su madre a través de emotivos mensajes en redes sociales, los cuales rápidamente se viralizaron.

Zeus Network, cadena televisiva en la que Harper participó en varios programas como 'Bobby I Love You, Purrr', expresó en un comunicado que la estrella “se fue demasiado pronto”. También destacó su autenticidad, su gran corazón y la energía positiva que transmitía en cada aparición.

Hasta el momento, la causa de muerte de Rolling Ray no ha sido confirmada por las autoridades. La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland informó que el cuerpo no fue trasladado para autopsia, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre los detalles de su fallecimiento.

¿Quién era Rolling Ray?

Raymond Harper fue más que un creador de contenido: se convirtió en un símbolo de resiliencia, diversidad e inclusión. Desde pequeño vivió con una discapacidad que lo llevó a usar silla de ruedas, algo que integró con orgullo en su identidad pública. De hecho, él mismo se autodenominó "el chico en silla de ruedas más famoso".

Su trayectoria abarcó desde apariciones en programas como Catfish: Trolls y Divorce Court, hasta su papel protagónico en el reality Bobby I Love You, Purrr. No obstante, su verdadero impacto se dio en redes sociales, donde acumuló más de 448.000 seguidores en Instagram y alcanzó viralidad en TikTok.

Más allá de la pantalla, Rolling Ray también dejó huella en su comunidad. Durante las protestas de Black Lives Matter en Washington D.C., participó activamente como artista y figura pública, consolidándose como una voz relevante dentro de la cultura urbana y la lucha por la igualdad.

El legado de Rolling Ray

La vida de Rolling Ray estuvo marcada por desafíos de salud, incluyendo un accidente en 2021 que le provocó graves quemaduras, además de haber enfrentado complicaciones por COVID-19. A pesar de ello, nunca perdió su espíritu positivo ni dejó de compartir su historia con seguidores que lo admiraban por su valentía y sentido del humor.

Su autenticidad lo convirtió en referente para la comunidad LGBTQ+ y para personas con discapacidad, quienes veían en él un ejemplo de empoderamiento y visibilidad. Incluso artistas como Cardi B lo recordaron con cariño, destacando su evolución personal y la energía positiva que transmitía.