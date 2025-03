Madre venezolana reconoció a su hijo entre los deportados a El Salvador: es un barbero

La orden del presidente Donald Trump de deportar a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador ha desatado una intensa polémica en Estados Unidos, enfrentando al mandatario con el poder judicial y generando preocupación entre las familias de los deportados.

El juez federal James Boasberg cuestionó si el gobierno de Trump ignoró sus órdenes de regresar los aviones que llevaban a los deportados, minutos después de emitir una decisión al respecto. El magistrado se mostró incrédulo ante los argumentos del gobierno republicano, que sostenía que solo debían seguir una orden escrita que no aplicaba a vuelos fuera de Estados Unidos.

Thomas Homan, zar fronterizo de Trump, argumentó que los aviones "ya estaban en aguas internacionales" cuando se emitió la orden. Sin embargo, el juez Boasberg ha exigido al gobierno que proporcione detalles sobre los vuelos, incluyendo horarios, número de deportados y justificación para mantener esta información confidencial.

La historia de un barbero que terminó deportado en El Salvador

Entre los deportados se encuentra Francisco Javier García, un barbero venezolano de 24 años nacido en Aragua. Su madre, Mirelis Cacique, asegura que su hijo no tiene antecedentes penales y que su único delito fue entrar ilegalmente a Estados Unidos.

"Mi hijo no tiene delitos, mi hijo no tiene récord criminal en Estados Unidos, mi hijo no tiene antecedentes penales aquí en Venezuela", declaró la angustiada madre, quien ahora podría tener a su hijo en una cárcel de máxima seguridad en Centroamérica, junto a otros 237 venezolanos vinculados a la banda transnacional.

El debate sobre la Ley de Enemigos Extranjeros

La deportación se implementó a través de la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que ha generado controversia por su aplicación en este caso. La Casa Blanca sostiene que no violó la orden judicial porque los aviones habían partido antes de la decisión del juez.

El Departamento de Justicia ha solicitado reasignar el caso a otro juez del Tribunal de Distrito, alegando que los procedimientos fueron "altamente inusuales e inapropiados". Esta movida legal añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya ha captado la atención nacional e internacional.