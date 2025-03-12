CANAL RCN
Internacional Video

La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

Revelaron las maniobras que Nicolás Maduro está realizando para sentirse a salvo y evitar rastreo de Estados Unidos.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de un creciente ambiente de desconfianza y tensión política, se conocieron nuevas acciones que está tomando Nicolás Maduro para reforzar su protección personal y reducir cualquier posibilidad de seguimiento por parte de Estados Unidos.

Le exigen a Nicolás Maduro pronunciarse sobre la llamada que tuvo con Donald Trump
RELACIONADO

Le exigen a Nicolás Maduro pronunciarse sobre la llamada que tuvo con Donald Trump

Fuentes cercanas al Palacio de Miraflores le confirmaron a The New York Times que el venezolano está modificando de manera drástica sus hábitos diarios, llegando incluso a cambiar constantemente de cama y de celular como parte de un esquema de seguridad cada vez más hermético.

Las revelaciones surgen en un momento en el que el gobierno venezolano enfrenta presiones internacionales, incluyendo el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe y señalamientos de Washington sobre presuntas operaciones de narcotráfico asociadas a altos mandos militares.

Maduro está modificando su rutina diaria para evitar a Estados Unidos

Personas con acceso a la estructura interna de Maduro revelaron de manera anónima al prestigioso diario que el mandatario duerme en distintos lugares para evitar ser localizado, alternando habitaciones y viviendas oficiales sin previo aviso.

Del mismo modo, cambia de dispositivo móvil con frecuencia para bloquear cualquier intento de interceptar sus comunicaciones.

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo
RELACIONADO

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Las mismas fuentes señalaron que estas medidas se intensificaron en los últimos meses, coincidiendo con un aumento de operaciones militares estadounidenses en la región y con informes de inteligencia que alertaron sobre posibles planes de vigilancia.

En paralelo, Nicolás Maduro ha delegado aún más su seguridad en equipos cubanos especializados, incrementando la presencia de agentes de contrainteligencia enviados desde La Habana.

Agentes cubanos están protegiendo a Nicolás Maduro

Además de los cambios en su rutina, Maduro habría ampliado el rol de guardaespaldas cubanos, considerados por su gobierno como leales y difíciles de infiltrar.

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela
RELACIONADO

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Expertos consultados aseguran que este respaldo extranjero responde al temor a posibles traiciones internas en un momento político complejo.

Pese a estos movimientos, en sus apariciones públicas el líder venezolano continúa mostrando una imagen de normalidad. Se le ve bailando, improvisando discursos y participando en actividades inesperadas, una estrategia que busca minimizar ante la población la percepción de que enfrenta una crisis de seguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gaza

Hamas e Yihad Islámica enviarán a Israel muestra de un cuerpo hallado en Gaza

Perú

Candidato presidencial en Perú resultó ileso tras ataque armado: esto se sabe

Tiroteo en Estados Unidos

Presunto responsable de tiroteo contra soldados en Washington se declara “no culpable”

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 3 de diciembre de 2025

Este miércoles 3 de diciembre, la energía impulsa claridad mental, conversaciones sinceras y ajustes necesarios en lo laboral y emocional.

Bogotá

Atraco en Bogotá: asesinato de estudiante expone crisis de seguridad y justicia en Colombia

Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, advirtió que cuando los delincuentes son enviados a prisión, las cárceles terminan funcionando como “universidades del crimen”.

Cúcuta Deportivo

Cruce de mensajes entre Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, tras ascenso del motilón, desata polémica

Automovilismo

Colombia sorprende y se mete al top 10 mundial de ventas de motos en 2025: se acerca a países asiáticos

Cuidado personal

Hospitales y laboratorios a nivel global se benefician con método de colombiano que reduce en 57 % los reclamos en diagnósticos clínicos