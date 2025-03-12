La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

En medio de un creciente ambiente de desconfianza y tensión política, se conocieron nuevas acciones que está tomando Nicolás Maduro para reforzar su protección personal y reducir cualquier posibilidad de seguimiento por parte de Estados Unidos.

Fuentes cercanas al Palacio de Miraflores le confirmaron a The New York Times que el venezolano está modificando de manera drástica sus hábitos diarios, llegando incluso a cambiar constantemente de cama y de celular como parte de un esquema de seguridad cada vez más hermético.

Las revelaciones surgen en un momento en el que el gobierno venezolano enfrenta presiones internacionales, incluyendo el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe y señalamientos de Washington sobre presuntas operaciones de narcotráfico asociadas a altos mandos militares.

Maduro está modificando su rutina diaria para evitar a Estados Unidos

Personas con acceso a la estructura interna de Maduro revelaron de manera anónima al prestigioso diario que el mandatario duerme en distintos lugares para evitar ser localizado, alternando habitaciones y viviendas oficiales sin previo aviso.

Del mismo modo, cambia de dispositivo móvil con frecuencia para bloquear cualquier intento de interceptar sus comunicaciones.

Las mismas fuentes señalaron que estas medidas se intensificaron en los últimos meses, coincidiendo con un aumento de operaciones militares estadounidenses en la región y con informes de inteligencia que alertaron sobre posibles planes de vigilancia.

En paralelo, Nicolás Maduro ha delegado aún más su seguridad en equipos cubanos especializados, incrementando la presencia de agentes de contrainteligencia enviados desde La Habana.

Agentes cubanos están protegiendo a Nicolás Maduro

Además de los cambios en su rutina, Maduro habría ampliado el rol de guardaespaldas cubanos, considerados por su gobierno como leales y difíciles de infiltrar.

Expertos consultados aseguran que este respaldo extranjero responde al temor a posibles traiciones internas en un momento político complejo.

Pese a estos movimientos, en sus apariciones públicas el líder venezolano continúa mostrando una imagen de normalidad. Se le ve bailando, improvisando discursos y participando en actividades inesperadas, una estrategia que busca minimizar ante la población la percepción de que enfrenta una crisis de seguridad.