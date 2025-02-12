Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, confirmó las condiciones que Nicolás Maduro habría propuesto para abandonar Venezuela, entre las cuales destacaba mantener el control del ejército venezolano desde el exilio. La revelación se produce después de que la administración Trump diera un ultimátum al mandatario venezolano para dejar el poder.

RELACIONADO Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Según lo manifestado por Trump Jr., el gobierno estadounidense rechazó la propuesta debido a las condiciones inaceptables presentadas por el régimen venezolano.

¿Qué le exigió Nicolás Maduro a Donald Trump?

"Maduro, el líder del cartel, el que perdió las elecciones, mi padre le dio un ultimátum, sal de Venezuela o algo más sucederá. Según se informa, Maduro dijo que se iría, pero solo si podía seguir controlando al ejército mientras estuviera en el exilio, lo cual no es exactamente como se supone que debe funcionar", declaró el hijo del mandatario estadounidense.

El paquete de exigencias de Maduro incluía además la eliminación total de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, la finalización del caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, y el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano. La propuesta contemplaba también que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones.

Trump Jr. enfatizó que el Cartel de los Soles, encabezado por Maduro, representa una amenaza para el hemisferio y la región. "Tenemos una amenaza real en nuestro hemisferio, sentado frente a nuestra costa. Maduro, el líder del cartel", señaló, cuestionando a los demócratas que critican la ofensiva contra el narcotráfico que adelanta la actual administración.

La designación de Trump al Cartel de los Soles como organización terrorista

La administración Trump ha designado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Según las acusaciones, esta estructura criminal utiliza aviones militares venezolanos para transportar drogas desde Colombia, procesarlas en Venezuela y trasladarlas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La conversación telefónica entre ambos mandatarios tuvo una duración de 15 minutos, durante los cuales el presidente Trump negó la mayoría de las solicitudes presentadas por el líder venezolano. El presidente estadounidense había dado previamente una semana a Maduro para abandonar el poder en Venezuela.

Como consecuencia del rechazo a las condiciones, se cerró el espacio aéreo venezolano. Las autoridades han advertido sobre la circulación de información falsa en redes sociales respecto a la situación con Venezuela, recomendando seguir fuentes confiables de periodismo que corroboren cada noticia y dato.