CANAL RCN
Internacional Video

Hijo de Donald Trump revela exigencias de Maduro para dejar Venezuela: esto dijo

Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense, reveló las condiciones que Nicolás Maduro le propuso a Trump para abandonar Venezuela.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, confirmó las condiciones que Nicolás Maduro habría propuesto para abandonar Venezuela, entre las cuales destacaba mantener el control del ejército venezolano desde el exilio. La revelación se produce después de que la administración Trump diera un ultimátum al mandatario venezolano para dejar el poder.

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela
RELACIONADO

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Según lo manifestado por Trump Jr., el gobierno estadounidense rechazó la propuesta debido a las condiciones inaceptables presentadas por el régimen venezolano.

¿Qué le exigió Nicolás Maduro a Donald Trump?

"Maduro, el líder del cartel, el que perdió las elecciones, mi padre le dio un ultimátum, sal de Venezuela o algo más sucederá. Según se informa, Maduro dijo que se iría, pero solo si podía seguir controlando al ejército mientras estuviera en el exilio, lo cual no es exactamente como se supone que debe funcionar", declaró el hijo del mandatario estadounidense.

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?
RELACIONADO

¿Qué dijo el presidente Trump sobre la charla telefónica que tuvo con Maduro?

El paquete de exigencias de Maduro incluía además la eliminación total de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, la finalización del caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, y el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano. La propuesta contemplaba también que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones.

Trump Jr. enfatizó que el Cartel de los Soles, encabezado por Maduro, representa una amenaza para el hemisferio y la región. "Tenemos una amenaza real en nuestro hemisferio, sentado frente a nuestra costa. Maduro, el líder del cartel", señaló, cuestionando a los demócratas que critican la ofensiva contra el narcotráfico que adelanta la actual administración.

Nicolás Maduro recibió empujones y puñetazos en medio de marcha: los describió como "actos de amor"
RELACIONADO

Nicolás Maduro recibió empujones y puñetazos en medio de marcha: los describió como "actos de amor"

La designación de Trump al Cartel de los Soles como organización terrorista

La administración Trump ha designado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Según las acusaciones, esta estructura criminal utiliza aviones militares venezolanos para transportar drogas desde Colombia, procesarlas en Venezuela y trasladarlas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La conversación telefónica entre ambos mandatarios tuvo una duración de 15 minutos, durante los cuales el presidente Trump negó la mayoría de las solicitudes presentadas por el líder venezolano. El presidente estadounidense había dado previamente una semana a Maduro para abandonar el poder en Venezuela.

Como consecuencia del rechazo a las condiciones, se cerró el espacio aéreo venezolano. Las autoridades han advertido sobre la circulación de información falsa en redes sociales respecto a la situación con Venezuela, recomendando seguir fuentes confiables de periodismo que corroboren cada noticia y dato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Guatemala

Falleció presentadora y exreina de belleza a los 28 años

Indonesia

Asia enfrenta una crisis humanitaria tras inundaciones que dejan más de 1.300 muertos

Netflix

Netflix estaría tratando de comprar la empresa matriz de HBO y Warner Bros

Otras Noticias

Alimentos

¿Cómo cuidarse en Navidad? Consejos nutricionales para disfrutar sin excesos

Es posible llevar un estilo de vida saludable sin renunciar a los sabores y momentos especiales que trae la Navidad.

Nicolás Petro

Persona ajena ingresó de manera irregular al proceso de Nicolás Petro, denunció la Fiscalía

Según Laborde, la situación fue reportada de inmediato a sus superiores, incluida la fiscal general.

Artistas

“20 garrafas, buñuelos y natilla”: Ryan Castro hace concurso tras lanzar su canción ‘Mi fortuna’

Educación

Este es el primer municipio de Colombia que cubre el 100% de la matrícula universitaria

Dayro Moreno

Se hizo oficial: así quedó definido el camino de Dayro Moreno para el 2026