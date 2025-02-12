CANAL RCN
Le exigen a Nicolás Maduro pronunciarse sobre la llamada que tuvo con Donald Trump

Hace poco más de una semana, Maduro tuvo una corta charla con Trump.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP

diciembre 02 de 2025
09:35 p. m.
La presión de Estados Unidos sobre Venezuela está teniendo un nuevo capítulo. Después de que el presidente Donald Trump confirmara que tuvo una charla telefónica con Nicolás Maduro, la agencia Reuters entregó detalles.

Esta conversación se dio el viernes 21 de noviembre. En aras de calmar la tensión, Maduro presuntamente le propuso apartarse del poder, salir de Venezuela con su familia y dejar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez encargada de la transición para convocar a elecciones.

El ultimátum de Trump a Maduro

Sin embargo, puso una condición para salir del país: amnistía total. Asimismo, pidió que se levantaran las sanciones contra los otros funcionarios del régimen. Es importante recordar que por Maduro hay una recompensa de 50 millones de dólares.

Trump habría rechazado las propuestas. En cambio, le dio un ultimátum para que dejara Venezuela en máximo una semana. El plazo se cumplió el viernes 28 de noviembre, un día antes del cierre del espacio aéreo.

La llamada, que no duró más de 15 minutos, hizo eco en la opinión pública. Tanto así que el Partido Comunista de Venezuela le exigió a Maduro que informara detalles de las negociaciones que ha hecho con Trump.

La exigencia del Partido Comunista

“Exigimos que se le diga al país con absoluta claridad qué se está negociando. El ejercicio de la soberanía nacional no puede hacerse a puerta cerrada”, sostuvo la dirigente Jackeline López en una rueda de prensa.

El pueblo no tiene información sobre qué se discute ni a qué acuerdos pretenden llegar.

En las últimas horas, se supo que las fuerzas estadounidenses han realizado entrenamientos de combate en Panamá y Puerto Rico. A esto hay que sumarle el mensaje de Trump sobre anticipar el despliegue terrestre.

