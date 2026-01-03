Esta fue la última aparición de Maduro antes del arresto: “Tengo un búnker infalible”
En un evento en Miraflores, retó a Trump al llamarlo “señor cobarde”.
La noticia del momento es la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La operación en la madrugada de este sábado 3 de enero resultó con el arresto de la cabeza del régimen.
Más de 150 aeronaves estadounidenses sobrevolaron y bombardearon Venezuela. Todo parecía indicar que era una nueva fase del despliegue, sin esperar la noticia que más adelante dio Trump.
La operación que resultó con la captura
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país”, informó el presidente. El líder del régimen fue llevado al USS Iwo Jima con rumbo a Nueva York.
Pocas días atrás, Maduro dio lo que terminó siendo su última aparición pública en una entrevista. Fue el 2 de enero mientras conducía un vehículo por las calles de Caracas.
Aunque, se supo que fue grabada en la tarde del 31 de diciembre. Maduro estuvo acompañado de Ignacio Ramonet, su esposa Cilia Flores y Freddy Náñez. La conversación inició sobre el plan de Gobierno para 2026 e hizo un balance del año que se acababa.
Maduro había retado a Trump
En un punto, la charla se enfocó en la relación con Trump. Ramonet le preguntó sobre una posible segunda llamada que tuvieron ambos; pero el propio Maduro desmintió eso, indicando que solo ha hablado una vez.
“Al pueblo de Estados Unidos, inclusive le digo, aquí tienen a un gobierno amigo. Bastante he manejado así por Nueva York, Boston, Baltimore, Filadelfia, New Jersey, Queens, Manhattan, Washington, bastante he manejado”, declaró.
Maduro indicó que no tenía miedo, tanto así que contaba con un búnker para su seguridad: “A nosotros nos mueven convicciones, compromisos, juramentos, y una fuerza divina, sagrada, que se pierde de vista. Porque Dios está con nosotros”.
Meses atrás, dio unas polémicas palabras dirigidas a Trump que se hicieron realidad: “Señor cobarde. No se meta con el hombre de a pie. Venga a por mí, aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde”.