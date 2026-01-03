Así fue la planeación secreta detrás de la operación con la que EE. UU. capturó a Maduro

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos hizo el que quizás es el golpe más contundente contra el régimen de Venezuela. A través de una robusta operación, fue capturado Nicolás Maduro.

La madrugada comenzó con bombardeos en territorio venezolano. Para muchos, era otra etapa del despliegue de EE. UU., el cual se ha puesto en marcha desde hace meses.

Meses de planeación resultaron en el golpe certero

Sin embargo, y de manera inesperada, el presidente Donald Trump dio la que, hasta el momento, es la noticia del año: las tropas llegaron hasta la guarida de Maduro y lo capturaron junto a su esposa Cilia Flores.

El líder del régimen fue subido al USS Iwo Jima y en próximas horas llegará a Nueva York para comparecer ante la justicia. Es importante mencionar que lo imputaron por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Durante una rueda de prensa, el presidente Trump y altos funcionarios del Gobierno entregaron detalles del operativo. Pete Hegseth, secretario de Guerra, declaró: “Un bombardeo ejecutado sin fallas por el mejor ejército. Lo que vimos fue una gran valentía, gallardía y gloria de guerreros. Me honran estos hombres”.

El momento en el que Maduro y su esposa se sorprendieron

Posteriormente, habló Dan Caine, jefe del Estado Mayor. En primer lugar, enfatizó que fue una operación discreta y precisa. Además, fue el resultado de meses de planeación y ensayo: “Una operación que solo Estados Unidos habría logrado”.

“La misión requirió todo componente: soldados, marineros, fuerza área y guardianes. Hemos reunido la capacidad e inteligencia sin igual con años de experiencia para cazar terroristas”, declaró Caine al agradecer a las autoridades que participaron.

Con lo que respeta a los pormenores de la operación, en la que hubo más de 150 aeronaves. Los tripulantes estaban dispuestos a sacrificarse en caso de ser necesario.

Gracias a las labores de inteligencia, se conoció a ciencia cierta la rutina de Maduro. El jefe del Estado Mayor indicó: “Entender cómo podíamos avanzar, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía, qué llevaba puesto, cuáles eran sus caminos”. En diciembre, ya se empezó a tener esta información y era cuestión de días la operación sorpresa.

A las 2:00 a.m., hora del Este, el presidente ordenó lanzar esa misión y nos deseó buena suerte. En el curso, aeronaves estuvieron alerta y los helicópteros despegaron para volar 100 pies sobre Venezuela. Estados Unidos comenzó a realizar esta tarea para crear el camino. Las fuerzas fueron protegidas por la Fuerza Naval, Aérea y Guardia Nacional.

“Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”, enfatizó sobre el momento.