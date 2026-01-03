CANAL RCN
Internacional Video

“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos le envió un mensaje directo al presidente de Colombia al entregar detalles de los bombardeos en Venezuela.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
02:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar a los bombardeos que se registraron en puntos específicos de al menos cuatro estados de la zona metropolitana del país, la madrugada de este 3 de enero.

En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.

El mandatario colombiano rechazó categóricamente la operación militar que se desarrolló en Venezuela y pidió apoyo internacional para hacerle frente a las acciones de Estados Unidos.

En medio de sus declaraciones sobre la operación que se ejecutó en Venezuela, el presidente Donald Trump, nuevamente lanzó una nueva advertencia a su homólogo colombiano.

La advertencia de Trump a Petro por situación en Venezuela

En el contexto de la situación que vive Venezuela y tras las críticas del presidente Petro a las decisiones de Estados Unidos, Trump dijo:

“Él tiene fábricas de cocaína donde hace, fabrica la cocaína. Está fabricando cocaína”.

Él está enviando a Estados Unidos. Entonces más vale que se cuide.

Las duras críticas de Gustavo Petro a las operaciones de EE. UU. en Venezuela

Petro calificó las acciones de Washington como un ataque a la soberanía de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria:

La audaz operación en Caracas, tras meses de acoso militar, despertó la alarma en particular entre los aliados de Maduro, entre ellos Cuba.

Cuba es un caso interesante. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. El pueblo lleva sufriendo muchos años (…) Creo que Cuba será algo de lo que acabaremos hablando.

