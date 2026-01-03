“Petro tiene que estar atento”: la advertencia de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en reaccionar a los bombardeos que se registraron en puntos específicos de al menos cuatro estados de la zona metropolitana del país, la madrugada de este 3 de enero.

En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela Bombardean con misiles. Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.

El mandatario colombiano rechazó categóricamente la operación militar que se desarrolló en Venezuela y pidió apoyo internacional para hacerle frente a las acciones de Estados Unidos.

En medio de sus declaraciones sobre la operación que se ejecutó en Venezuela, el presidente Donald Trump, nuevamente lanzó una nueva advertencia a su homólogo colombiano.

La advertencia de Trump a Petro por situación en Venezuela

En el contexto de la situación que vive Venezuela y tras las críticas del presidente Petro a las decisiones de Estados Unidos, Trump dijo:

“Él tiene fábricas de cocaína donde hace, fabrica la cocaína. Está fabricando cocaína”.

Él está enviando a Estados Unidos. Entonces más vale que se cuide.

Las duras críticas de Gustavo Petro a las operaciones de EE. UU. en Venezuela

Petro calificó las acciones de Washington como un ataque a la soberanía de América Latina y afirmó que provocarían una crisis humanitaria:

La audaz operación en Caracas, tras meses de acoso militar, despertó la alarma en particular entre los aliados de Maduro, entre ellos Cuba.