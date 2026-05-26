Reconocido actor fue encontrado sin vida: se investiga un posible asesinato

En Canadá hay una profunda conmoción debido a que se confirmó la muerte de un actor muy destacado.

Stewart McLean, que hizo parte de series muy reconocidas como 'Arrow', 'Murder in a Small Town' y 'Virgin River', fue encontrado sin vida el pasado 22 de mayo de 2026.

Este artista, que había nacido el 24 de abril de 1981 en Edmonton, Canadá, se encontraba desaparecido desde el 18 de mayo de 2026.

En consecuencia, las autoridades canadienses desplegaron un operativo para localizarlo y, desafortunadamente, lo hallaron sin signos vitales.

¿Qué se sabe de la muerte de Stewart McLean, el reconocido actor de Canadá?

El actor Stewart McLean fue encontrado sin vida cerca de Lions Bay, una zona aledaña a Vancouver.

Antes del hallazgo, McLean había sido visto por última vez el 15 de mayo de 2026, en la vivienda en la que residía.

Sin embargo, la alerta se emitió después de que uno de sus amigos más cercanos se percató de que el actor no se presentó a una grabación que estaba programada y, además, no pudo establecer comunicación con él.

Por las condiciones en las que fue encontrado Stewart McLean, el caso está siendo analizado por el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá.

De acuerdo con lo que ellos han revelado, el primer paso es reconstruir el último recorrido del actor para esclarecer qué pudo haber pasado. No obstante, aún no se ha llegado a ninguna conclusión.

Lucas Talento Inc., la agencia de representación de Stewart McLean, lamentó su muerte

El equipo de trabajo de Stewart McLean resaltó su calidad humana y envió sentido mensaje de condolencias por lo ocurrido.

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"Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean. Tuvimos la fortuna de trabajar con él durante más de 10 años", expresaron.

"Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido. Muchos directores de casting se han puesto en contacto con la familia de Stew y con nuestra agencia para expresar sus condolencias y todos los mensajes coinciden en lo mismo: era una persona maravillosa", concluyeron.