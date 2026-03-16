VIDEO | Brutal pelea por una silla en bus del MIO terminó a golpes y con un hombre atacando a una mujer

Un nuevo episodio de intolerancia dentro del transporte público quedó registrado en video en Cali, donde una discusión por una silla dentro de un bus del sistema masivo MIO terminó en una violenta pelea.

Las imágenes muestran cómo una disputa entre dos mujeres por un puesto dentro del vehículo escaló rápidamente a golpes en medio de los pasajeros.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el incidente ocurrió dentro de una ruta T-47 del sistema de transporte masivo que opera en la ciudad.

Video: se desató una pelea dentro de un bus del MIO por una silla

Según la explicación entregada por las autoridades, todo comenzó cuando dos mujeres empezaron a discutir por una silla dentro del bus. Lo que inicialmente era un reclamo por un puesto terminó convirtiéndose en una confrontación física.

En medio del altercado, una de las mujeres estaba acompañada por un hombre. En el video que circula se observa cómo este sujeto interviene y golpea en varias oportunidades a una de las mujeres que participaba en la pelea.

La escena generó caos dentro del vehículo, mientras otros pasajeros presenciaban el enfrentamiento.

Ante la situación, policías y pasajeros intentaron intervenir para separar a las personas involucradas, pero según se conoció, el proceso fue complejo debido a la intensidad de la riña.

Finalmente, tras varios intentos, se logró separar a los implicados y controlar la situación dentro del bus.

¿Qué pasó con las personas que se pelearon dentro del un bus del MIO en Cali?

Las autoridades confirmaron que las dos mujeres que iniciaron la pelea fueron sancionadas conforme al Código Nacional de Policía, debido a que protagonizaron una riña y un espectáculo en espacio público.

El director de operaciones del sistema de transporte, Daniel Parra, explicó cómo se atendió el caso.

Tuvimos una riña entre dos mujeres peleando por un puesto. Este hecho fue rápidamente atendido por nuestro comando mío y por nuestro sistema de gestión de seguridad. Gracias a ello, las mujeres fueron aprehendidas y se les impuso comparendos tipo 2.

El caso también generó pronunciamientos por parte de autoridades de control en la ciudad.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, cuestionó lo ocurrido dentro del transporte público.