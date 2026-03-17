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Así están despidiendo con una velatón a Néstor Acosta, funcionario del Acueducto asesinado en Bogotá

Familiares, amigos y compañeros se reunieron para honrar a la víctima y exigir medidas urgentes de seguridad.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
07:56 p. m.
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La noche estuvo marcada por el dolor en Bogotá, donde familiares, amigos y allegados de Néstor Harry Acosta se reunieron en una velatón para rendirle homenaje y exigir respuestas tras su asesinato.

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El hecho violento ocurrió en el sector de Ciudad Salitre el pasado lunes 16 de marzo.

Así están despidiendo con una velatón a Néstor Acosta

Desde horas de la tarde, la madre de la víctima, junto a amigos y otros familiares, se congregaron para acompañar su despedida en un acto simbólico cargado de velas, recuerdos y mensajes.

En medio del homenaje, quienes lo conocieron lo describieron como un hombre cercano y comprometido. Harold Córdoba, amigo y compañero de trabajo, aseguró que Acosta era “un excelente funcionario público”, destacando su labor en el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

También lo recordó como un buen padre, esposo y amigo, resaltando su actitud positiva y su forma de ser.

Córdoba, quien trabajó durante más de 20 años con la víctima, expresó lo difícil que ha sido afrontar su ausencia:

"Esa impotencia que uno como compañero siente”, dijo al referirse al momento de llegar al trabajo y encontrar su puesto vacío.

Durante la velatón, también hizo un llamado a las autoridades para que se tomen decisiones concretas: pidió unir a todos los sectores y empezar a implementar medidas de corto plazo, evitando que se sigan perdiendo vidas.

Todo lo que se sabe del asesinato de un trabajador del Acueducto en Bogotá

De acuerdo con la información conocida, el asesinato ocurrió en la tarde del lunes cuando Néstor Harry Acosta se encontraba esperando el bus.

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Según versiones preliminares, dos hombres llegaron en motocicleta. Uno de ellos, vestido de blanco, se acercó y sostuvo un breve intercambio con la víctima.

Posteriormente se presentó un forcejeo, en lo que podría haber sido un intento de hurto. La confrontación se extendió unos metros hasta que el agresor disparó.

El hecho quedó registrado en video. En las imágenes se observa que el ataque comenzó a las 2:13 p. m. Tras los disparos, Acosta cayó en el lugar, mientras el responsable huyó en la motocicleta que lo esperaba.

De momento, las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades detrás del crimen.

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