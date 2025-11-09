El historial criminal de Decarlos Brown, asesino de una joven ucraniana en un tren en EE.UU.

La conmoción que generó el asesinato de la joven ucraniana Iryna Zarutska en un tren de Carolina del Norte no solo radica en la brutalidad del ataque, sino también en la larga lista de antecedentes que arrastraba su agresor.

El historial criminal de Decarlos Brown, hoy detenido y acusado de asesinato en primer grado, refleja más de una década de delitos, episodios de violencia y advertencias ignoradas sobre sus problemas de salud mental.

Revelaron el historial criminal de Decarlos Brown, asesino de joven ucraniana en tren en EE.UU.

De acuerdo con registros judiciales, Brown, de 34 años, acumuló al menos 14 detenciones a lo largo de su vida.

Entre las condenas más graves figuran robo a mano armada, hurto agravado y allanamiento de morada. Incluso llegó a pasar más de cinco años en prisión por asaltar con un arma peligrosa.

Sin embargo, tras recuperar la libertad en 2020, sus allegados aseguran que su comportamiento cambió radicalmente. Su hermana Tracey relató que se volvió agresivo, desconfiado y con dificultades para sostener una conversación estable.

Decarlos Brown llegó a atacar a su propia hermana

El historial criminal de Decarlos Brown estuvo acompañado de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Según su familia, sufría alucinaciones constantes y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. En 2022, incluso llegó a atacar a su propia hermana.

En meses recientes, también fue acusado de uso indebido del 911, luego de llamar de forma insistente para denunciar que “una sustancia artificial controlaba sus movimientos”. Frente a esta situación, los oficiales catalogaron la situación como un asunto médico, sin mayores consecuencias.

Hoy, tras el asesinato de Iryna Zarutska, el caso ha puesto en evidencia la combinación explosiva entre enfermedad mental no tratada y un historial criminal marcado por la reincidencia. El FBI acompaña la investigación mientras la familia de la víctima exige justicia.