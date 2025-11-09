CANAL RCN
Internacional

El historial criminal de Decarlos Brown, asesino de una joven ucraniana en un tren en EE.UU.

Revelaron el historial criminal de Decarlos Brown: violencia, cárcel y un crimen en un tren a joven ucraniana en EE.UU.

Decarlos Brown historial delictivo
Fotos: Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg y captura pantalla transporte público del área de Charlotte.

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
12:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La conmoción que generó el asesinato de la joven ucraniana Iryna Zarutska en un tren de Carolina del Norte no solo radica en la brutalidad del ataque, sino también en la larga lista de antecedentes que arrastraba su agresor.

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.
RELACIONADO

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.

El historial criminal de Decarlos Brown, hoy detenido y acusado de asesinato en primer grado, refleja más de una década de delitos, episodios de violencia y advertencias ignoradas sobre sus problemas de salud mental.

Revelaron el historial criminal de Decarlos Brown, asesino de joven ucraniana en tren en EE.UU.

De acuerdo con registros judiciales, Brown, de 34 años, acumuló al menos 14 detenciones a lo largo de su vida.

Entre las condenas más graves figuran robo a mano armada, hurto agravado y allanamiento de morada. Incluso llegó a pasar más de cinco años en prisión por asaltar con un arma peligrosa.

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos
RELACIONADO

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos

Sin embargo, tras recuperar la libertad en 2020, sus allegados aseguran que su comportamiento cambió radicalmente. Su hermana Tracey relató que se volvió agresivo, desconfiado y con dificultades para sostener una conversación estable.

Decarlos Brown llegó a atacar a su propia hermana

El historial criminal de Decarlos Brown estuvo acompañado de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide.

Según su familia, sufría alucinaciones constantes y estaba convencido de que el gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. En 2022, incluso llegó a atacar a su propia hermana.

En meses recientes, también fue acusado de uso indebido del 911, luego de llamar de forma insistente para denunciar que “una sustancia artificial controlaba sus movimientos”. Frente a esta situación, los oficiales catalogaron la situación como un asunto médico, sin mayores consecuencias.

DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?
RELACIONADO

DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?

Hoy, tras el asesinato de Iryna Zarutska, el caso ha puesto en evidencia la combinación explosiva entre enfermedad mental no tratada y un historial criminal marcado por la reincidencia. El FBI acompaña la investigación mientras la familia de la víctima exige justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió reconocido actor venezolano que actuó en novelas colombianas

Redes sociales

Reconocido fisicoculturista fue asesinado en su casa y la principal sospechosa es su novia

Ecuador

Ataque armado en Ecuador dejó cuatro personas muertas, entre ellas un futbolista

Otras Noticias

Ministerio de las TIC

Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las TIC

La llegada de Gloria Patricia Perdomo al Ministerio de las TIC ocurre luego del más reciente remezón ministerial.

Karol G

Karol G sería la artista principal del festival Coachella 2026

¡Karol G vuelve a hacer historia! Encabezará el cartel de Coachella 2026 junto con Sabrina Carpenter.

Vuelta a España

Así quedaron los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 18

Cuidado personal

Especialistas sugieren trucos para lograr un sueño reparador en la noche

Dólar

Precio del dólar sorprendió este 11 de septiembre tras dura caída: así se cotiza hoy la divisa