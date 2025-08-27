Colombiana en Nueva York sufrió quemaduras en 80% de su cuerpo durante show con fuego en un bar

En las últimas horas se conoció el doloroso caso de Manuela Vergara, una joven de 27 años que vive en Nueva York, Estados Unidos, y trabajaba en un bar donde en medio de un show su cuerpo se incendió completamente.

De acuerdo con la información entregada por la familia de la colombiana, en el lugar se adelantaba un show con fuego que desafortunadamente la alcanzó y le provocó graves heridas en casi el 80% de su cuerpo.

Su familia denuncia negligencia de los propietarios del bar que no le brindaron atención debida. El jefe de la joven, tras el trágico hecho, la iba a dejar en la puerta de un hospital.

Así fue el trágico turno donde se quemó Manuela Vergara en bar de Nueva York

Manuela Vergara se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) recuperándose de las graves lesiones que sufrió en casi todo su cuerpo.

Sara Rodas, hermana de colombiana que sufrió quemaduras en un bar de Nueva York, explicó cómo habrían ocurrido los hechos:

Todo su uniforme se llenó de un líquido que claramente era inflamable y de la nada, en un dos por tres, se prendió toda.

Manuela presenciaba un show con fuego en el bar donde trabaja, en Queens, Nueva York, cuando su cuerpo se incendió.

“Un amigo de ella se tiró encima de ella como para tratar de apagarla”, dijo su hermana.

Familia de Muela Vergara denuncia a dueños del bar por negligencia

Su familia denuncia negligencia por parte del propietario del establecimiento. Explicaron que su jefe “la fue a dejar en la puerta de un lugar de emergencias que quedaba cerca y volvió para su bar”.

Además, indicaron que en el lugar no había extintores con atender la emergencia.

Manuela, quien es mamá de un niño de dos años, fue trasladada hasta un hospital especializado donde permanece en la UCI.

Sara y su mamá, en medio del dolor, solo esperan que las autoridades le den prioridad al caso y que haya justicia por Manuela, quien permanecería cerca de dos meses recuperándose de las complejas lesiones.