"Llegó la hora de la libertad": María Corina Machado reacciona a la captura de Nicolás Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este sábado que “llegó la hora de la libertad” para Venezuela, luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

Confirman que Nicolás Maduro fue capturado

En un comunicado dirigido a los venezolanos, Machado aseguró que el mandatario enfrenta desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano y ciudadanos de otras naciones.

En su mensaje, Machado sostuvo que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el Gobierno estadounidense “cumplió su promesa de hacer valer la ley” y afirmó que este momento marca el inicio de una nueva etapa en el país, en la que la soberanía popular y la soberanía nacional deben prevalecer.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa (…) Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio”, se lee en el documento.

La dirigente opositora aseguró que es tiempo de “poner orden”, liberar a los presos políticos, reconstruir el país y facilitar el regreso de millones de venezolanos que se vieron forzados a emigrar. “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, expresó.

Machado también reivindicó el mandato ciudadano expresado en las elecciones del 28 de julio y reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente de Venezuela”.

Señaló que González debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos sus integrantes.

En el comunicado, la opositora llamó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete una transición democrática. Subrayó que este proceso requiere la participación de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país.

EE. UU. imputó a Nicolás Maduro y a su esposa

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Machado finalizó su comunicación indicando que las próximas horas, serán decisivas y que sus connacionales recibirán, de su parte, “toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”.