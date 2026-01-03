CANAL RCN
Internacional Video

Atención | Nicolás Maduro y su esposa ya fueron imputados en Nueva York

La noticia fue confirmada por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
07:29 a. m.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por múltiples cargos relacionados con narcotráfico y delitos contra la seguridad estadounidense.

Confirman que Nicolás Maduro ya fue imputado en Nueva York

Según las declaraciones de Bondi, Maduro enfrenta acusaciones por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra el país norteamericano. Las imputaciones también incluyen a la primera dama venezolana, Cilia Flores.

“La justicia estadounidense actuará con firmeza. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, afirmó la fiscal general, al recalcar la gravedad de los cargos presentados contra la pareja presidencial.

Bondi destacó además la actuación del presidente Donald Trump, a quien agradeció por “su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”.

Asimismo, reconoció el papel de las fuerzas armadas de Estados Unidos, a las que calificó como clave en la “increíble y exitosa misión” que permitió la captura de quienes describió como “dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

 

