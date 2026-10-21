Milei llama “dictador” a Pedro Sánchez y desata nueva crisis política y diplomática en España

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a provocar una fuerte controversia en España tras intervenir este miércoles en la campaña electoral de ese país con duras críticas contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”, “ladrón” y “corrupto”.

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Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta del Ejecutivo español, que rechazó lo que consideró una injerencia externa en plena recta final de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

Durante su participación en un foro económico en Madrid, el mandatario argentino aseguró que España ha recibido a miles de argentinos que huyeron de las consecuencias del “socialismo del siglo XXI” y del kirchnerismo.

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En ese contexto, arremetió contra Sánchez y llamó a los ciudadanos españoles a “sacar a los socialistas a patadas” del poder, en momentos en que las encuestas otorgan ventaja al conservador Partido Popular, aunque sin mayoría absoluta y con una posible influencia decisiva de Vox en la formación de gobierno.

Gobierno español condena los ataques

Las declaraciones de Milei fueron rechazadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que emitió un comunicado en el que expresó su “más enérgica condena” a los “insultos y calumnias” proferidos por el mandatario argentino.

La cartera diplomática aseguró que España “no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente” y calificó de “indigno” que el líder de una nación hermana visite el país con el objetivo de fomentar un clima de polarización política.

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Por su parte, Sánchez respondió desde un acto de campaña en Burgos, donde contrapuso los indicadores económicos de ambos gobiernos. El dirigente socialista destacó que España registra 22,6 millones de trabajadores cotizando y un incremento del 66% en el salario mínimo durante su administración, mientras cuestionó la situación económica y laboral en Argentina.

“Las motosierras y los tijeretazos que la derecha y la ultraderecha siempre hacen cuando gobiernan no construyen nada, sino que destruyen”, afirmó Sánchez. Además, aseguró sentirse “orgulloso” de ser un “zurdo”, término utilizado frecuentemente por sectores de la ultraderecha para referirse de manera despectiva a los militantes de izquierda.

Un nuevo episodio de tensión entre Madrid y Buenos Aires

Durante su visita a la capital española, Milei también cuestionó a los partidos de izquierda europeos, a los que responsabilizó del “estancamiento brutal” de la economía del continente. Asimismo, acusó al Gobierno español de promover una “invasión” migratoria por razones electorales, al referirse a la llegada masiva de migrantes a Ceuta en meses recientes.

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El presidente argentino sostuvo reuniones con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quienes definió como dirigentes con “ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”.

Este nuevo cruce revive las tensiones diplomáticas entre ambos países. En mayo de 2024, Milei provocó una crisis bilateral al calificar de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, durante un acto organizado por Vox. La polémica llevó al llamado a consultas de la embajadora española en Argentina y deterioró temporalmente las relaciones entre Madrid y Buenos Aires.

La nueva ofensiva verbal del mandatario argentino se produce en un momento especialmente sensible para la política española, a pocas semanas de unas elecciones que podrían redefinir el equilibrio de fuerzas entre la izquierda, la derecha y la extrema derecha en el país europeo.