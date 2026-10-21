Corte Suprema de EE. UU. rechaza intento de Trump de restringir tratamientos para personas trans en prisión

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un recurso presentado por el gobierno del presidente Donald Trump con el que buscaba obtener autorización para implementar medidas más restrictivas contra las personas transgénero recluidas en prisiones federales.

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La decisión, adoptada este miércoles, representa un revés para la administración republicana, que pretendía aplicar una política penitenciaria que limita el acceso a tratamientos médicos y otros recursos relacionados con la transición de género.

La solicitud del Ejecutivo buscaba revertir los obstáculos judiciales que han impedido la entrada en vigor de estas disposiciones. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense no explicó los motivos de su decisión ni se pronunció sobre el fondo del caso.

Las medidas impulsadas por Donald Trump

Desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha promovido cambios en las políticas federales relacionadas con la identidad de género. Durante su campaña presidencial de 2024, el republicano prometió poner fin a lo que calificó como el “delirio transgénero”.

Posteriormente, el día de su investidura, firmó un decreto que estableció que el Gobierno federal reconocería únicamente dos sexos, masculino y femenino, definidos al nacer.

En el sistema penitenciario, su administración también dispuso que las mujeres transgénero recluidas en cárceles federales fueran trasladadas a establecimientos para hombres. Esta determinación fue bloqueada el año pasado por un juez federal.

Las restricciones se extendieron a la atención médica. Este año, la administración penitenciaria federal adoptó una política que impedía a las personas transgénero acceder a cirugías y tratamientos hormonales relacionados con la transición de género. Además, contemplaba la eliminación de otras medidas de apoyo, como el suministro de pelucas y maquillaje.

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El Gobierno acudió en septiembre al máximo tribunal para solicitar que se le permitiera aplicar estas disposiciones, pese a los bloqueos judiciales previos.

La Corte Suprema rechazó el recurso sin emitir una explicación pública sobre su determinación. Aunque el fallo impide, por ahora, que la administración obtenga la autorización solicitada por esta vía, no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de las restricciones.