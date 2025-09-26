Médicos sin Fronteras no podrá seguir trabajando en Gaza por asedio israelí

En medio de una creciente ofensiva terrestre y aérea por parte del ejército israelí, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes la suspensión de sus actividades en Ciudad de Gaza, una decisión forzada por el cerco militar en torno a sus centros de atención.

La situación se ha vuelto insostenible, según la ONG, debido al despliegue de tropas israelíes que rodean sus clínicas. “No nos queda más remedio que suspender nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes”, declaró Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

La organización lamentó profundamente la medida, destacando que las necesidades médicas en la zona son críticas. “Esto es lo último que queríamos, ya que las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden moverse y se encuentran en grave peligro”, añadió Granger.

En una semana, Médicos sin Fronteras podía realizar más de 3.500 consultas:

La ofensiva militar israelí se intensificó desde el 16 de septiembre con el objetivo de tomar el control de Ciudad de Gaza, principal núcleo urbano del enclave. En las últimas 24 horas, el ejército israelí informó haber atacado más de 140 objetivos en toda la Franja de Gaza, incluyendo infraestructuras militares, túneles y presuntos miembros de Hamás.

A pesar del cierre de sus centros en la ciudad, MSF expresó su intención de continuar apoyando servicios esenciales en hospitales del Ministerio de Salud, como Al Helou y Al Shifa, siempre que sigan operativos. Solo en la última semana, las clínicas de la ONG brindaron más de 3.640 consultas médicas y trataron a 1.655 pacientes con desnutrición.

Casi 400 mil personas han tenido que dejar Ciudad de Gaza:

En paralelo, la situación humanitaria continúa deteriorándose. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que desde finales de agosto más de 388.000 personas han sido desplazadas hacia el sur de la Franja, en su mayoría procedentes de Ciudad de Gaza. El ejército israelí eleva esa cifra a 700.000.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, reportó al menos 22 fallecidos desde el amanecer del viernes en distintos puntos de la Franja, 11 de ellos en Ciudad de Gaza.

MSF exige el “cese inmediato de la violencia” y reclama un “acceso sin obstáculos” para el personal humanitario, en medio de una emergencia médica que continúa agravándose.