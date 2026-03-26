Se confirmó la muerte de una reconocida presentadora: desgarrador mensaje de su esposo

En Australia hay un profundo luto debido a que murió una de sus presentadoras de televisión más icónicas.

Melanie Jane Schilling, que era más conocida como Mel Schilling, trabajó durante varios años en el reality 'Married at First Sight' y también ejerció como psicóloga, partió de este plano terrenal el pasado 24 de marzo de 2026.

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La famosa presentadora de televisión, tras unos exámenes médicos que se realizó en 2023, fue diagnosticada con cáncer de colon.

Además, a pesar de sus esfuerzos y los de sus especialistas, en los últimos días había manifestado que su enfermedad se había propagado y que, desafortunadamente, se encontraba en un punto de no retorno.

El deceso de Mel Schilling fue confirmado en su cuenta oficial de Instagram mediante un desgarrador mensaje de último adiós que redactó Gareth Brisbane, su esposo.

Este fue el mensaje de la pareja de Mel Schilling, la reconocida presentadora de Australia, tras su muerte

En un sentido post de Instagram, el esposo de Mel Schilling no solo recordó los últimos momentos que vivió al lado del amor de su vida, sino que elogió su valentía y su talento.

"Melanie Jane Bisbane-Schilling falleció hoy en paz, rodeada de amor. En sus últimos momentos, cuando pensé que el cáncer le había arrebatado la capacidad de hablar, se me acercó y me susurró un mensaje para Maddie y para mí, que me acompañará el resto de mi vida", comenzó manifestando.

"Esta es una mujer que se convirtió en madre y estrella de televisión a los 42 años y triunfó en ambas facetas. Además, duró dos años en quimioterapia y, cuando apenas podía levantar la cabeza de la almohada, nunca se quejó ni dejó de demostrar valentía, gracia, compasión y empatía. Tuve 15 años con mi alma gemela y fue el privilegio de mi vida estar a su lado. Por eso, estaré eternamente agradecido. Adiós, mi amor. Mi único amor. Hasta que nos volvamos a encontrar", agregó.

Su mensaje completo fue el siguiente:

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Mel Schilling, la icónica presentadora de televisión de Australia

Tras la confirmación del deceso, los seguidores de Mel Schilling se despidieron de ella con sentidos mensajes de condolencias.

"Esta es una noticia increíblemente triste", "siempre recordaremos su lucha", "echaremos de menos su precioso rostro", "mucho amor para todos", "la vamos a extrañar muchísimo", "estoy desconsolada", "que descanse en paz" y "vuela alto", han sido algunos de ellos.