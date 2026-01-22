CANAL RCN
Luto en el periodismo: murió una querida presentadora

El medio de comunicación en el que trabajaba la comunicadora emitió un sentido comunicado.

enero 22 de 2026
04:40 p. m.
En España hay un profundo luto debido a que una destacada periodista y presentadora murió a sus 50 años.

Se trata de Mabel Montes, que era oriunda de Zas, el municipio que hace parte de La Coruña, Galicia.

Mabel trabajó en los medios de comunicación durante más de 30 años y fue una de las voces más reconocidas entre los comunicadores gallegos. A lo largo de su carrera se destacó como redactora, presentadora y una panelista radial que se desenvolvía a la perfección en temas de actualidad y política.

La noticia fue confirmada por G24 Noticias, el programa que hace parte del medio Televisión de Galicia, en donde Mabel Montes trabajó durante la mayor parte de su carrera.

Este fue el sentido comunicado tras la muerte de Mabel Montes, la reconocida periodista y presentadora de España

G24 Noticias, en un sentido post de Instagram, exaltó la trayectoria de Mabel Montes y la describió como una excelente profesional y persona.

"Ha fallecido nuestra compañera Mabel Montes, periodista de TVG y Radio Galega, vinculada durante casi tres décadas a los servicios informativos de la corporación. Ella siempre fue comprometida con su profesión y tuvo una clara vocación por el rigor y la verdad", se comenzó planteando.

"Mabel formó parte del equipo editorial de Noticias desde 1997. Dejó una profunda huella en las noticias y en los diferentes informativos, siempre con su propia perspectiva, precisa y exigente. Hoy despedimos a una periodista referente, a una compañera y una gran amiga", se complementó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Mabel Montes, la reconocida periodista y presentadora de España?

En los medios españoles se ha informado que Mabel Montes luchó durante el último tiempo contra un cáncer diagnosticado en su páncreas.

De hecho, en los últimos meses del 2025 apareció poco en el noticiero porque estuvo dedicada a su tratamiento, pero, desafortunadamente, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

 

