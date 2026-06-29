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Rescatistas buscan vida en edificio colapsado en Caraballeda: una mujer envió señales vía WhatsApp

Según relató el socorrista voluntario Daniel Pino a la AFP, la sobreviviente identificada como Panchita logró conectarse a una antena Starlink.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 29 de 2026
12:48 p. m.
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Un mensaje de WhatsApp encendió la esperanza en medio de la devastación que dejaron los dos potentes terremotos del pasado 24 de junio en la costa de Venezuela.

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La alerta llegó en la madrugada de este lunes, cuando el conserje del edificio Vista Mar, en Caraballeda, recibió la notificación de una mujer atrapada bajo los restos del inmueble pulverizado.

Según relató el socorrista voluntario Daniel Pino a la AFP, la sobreviviente identificada como Panchita logró conectarse a una antena Starlink y avisar que estaba con vida junto a un niño. También informó que cerca de ellos permanecen tres personas fallecidas.

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Rescate contrarreloj en Caraballeda

El hallazgo dio nuevos impulsos a la frenética búsqueda de sobrevivientes en el edificio de 123 apartamentos completamente colapsado. Grupos de rescatistas venezolanos cedieron el paso a brigadas de Turquía, que ingresaron con herramientas especializadas y perros entrenados.

“Estamos en la hora cero”, advirtió uno de los socorristas, aludiendo al tiempo que se agota para encontrar personas con vida. Voluntarios como Rubén Rojas, de 42 años, han recurrido incluso a estetoscopios para detectar sonidos bajo los escombros. “Hoy está muy complicado, pero tenemos esperanzas porque ha habido señales”, dijo frente al edificio.

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Milagros en medio de la tragedia

El testimonio de José Luis Contreras, de 69 años, resume el sentimiento de quienes siguen cavando: “Han pasado más de 120 horas y todavía sigue habiendo personas rescatadas con vida. No sé si es un milagro o es la resistencia a no morir”.

La madrugada del lunes también dejó otro rescate: Aarón Levi, de 21 años, fue extraído en Tanaguarena tras un complejo operativo documentado en video por una fotógrafa.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han causado, según cifras oficiales, casi 1.500 muertos y 3.150 heridos. Naciones Unidas estima que hasta 50.000 personas podrían estar desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan en una carrera contra el reloj.

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