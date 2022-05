Los reveladores mensajes en los que Salvador Ramos insinuó que desataría una tragedia

Una mujer reveló a través de sus redes sociales las capturas de pantalla en las que se evidencia una conversación con Salvador Ramos. De acuerdo con lo descrito por la joven, el sujeto, a quien negó conocer, le habría dado indicios de el macabro plan que estaba a punto de ejecutar.

Desde el 12 de mayo la joven habría recibido mensajes a través de su cuenta en Instagram, donde Ramos la etiquetó en una storie en la que habría publicado la fotografía de los dos rifles R-15 con los que cometió la masacre.

Una joven que se identifica en Instagram como @epnupues reveló las capturas de pantalla de una supuesta conversación que tuvo con Salvador Ramos a través de redes sociales desde el 12 de mayo.

En los mensajes, Ramos habría insinuado a esta persona que algo iba a pasar con el armamento que había comprado.

Sin conocerla aún, Ramos la etiquetó en una historia en la que mostraba las dos armas AR-15 con las que ejecutó el tiroteo en la Escuela Robb Elementary.

De acuerdo con las conversaciones publicadas por la joven, el primer mensaje fue escrito por Ramos el pasado 12 de mayo luego de etiquetarla en la fotografía de los rifles:

- “¿Vas a repostear las fotos de armas que subí?”

- "Qué tienen que ver tus armas conmigo?”

- “Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida”

Luego de unos días en silencio, el lunes 23 de mayo, un día antes de la masacre, Salvador la contactó nuevamente:

- “Estoy a punto de…”

- “¿A punto de qué?”

- “Te diré antes”

A tempranas horas de la mañana del trágico martes 24 de mayo, Ramos le habría escrito un último mensaje:

Un poco más de dos horas después de este último texto, Ramos llevó a cabo la matanza en la escuela primaria de Texas.

Por su parte, la joven con la que Ramos habría conversado entregó las evidencias a la Policía y lamentó no haber alertado antes sobre lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, manifestó su solidaridad con las familias de las 21 víctimas.

A woman on Instagram posted screenshots of what she says are private messages sent from the #Uvalde, Texas mass shooter (Salvador Raimondo Ramos) shortly before he went on a murdering spree. pic.twitter.com/Wi8p8eDXRJ