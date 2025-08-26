Reconocido actor de 'Rigo' y 'La ley del corazón' fue mercenario en la guerra de Ucrania y reveló cuánto ganaba

Alejandro Guerrero, el reconocido actor colombiano que participó en grandes producciones como 'Rigo' y 'La ley del corazón', reveló que tomó la decisión de ser mercenario en la guerra de Ucrania por necesidad.

En una entrevista con El Tiempo, el actor indicó que se quedó sin trabajo durante la pandemia y que le tocó comenzar a vivir de los ahorros, pero que llegó una época en la que ya no sabía qué hacer para cubrir sus gastos y deudas.

Justo en esa etapa de su vida, conoció la posibilidad de ser mercenario en la guerra de Ucrania y esperó tres meses para tomar la decisión debido a que era consciente del riesgo y no dejó de pensar ni un segundo en sus hijos y su familia en general.

Sin embargo, cuando se cumplieron los tres meses, concluyó que no había ninguna otra solución, realizó los trámites correspondientes y formalizó su contrato como mercenario de la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que había tenido experiencia en el Ejército.

Pero, antes de irse, solo les contó la verdad a sus hijos y a la mamá de ellos y viajó hacia Ucrania en abril del 2023.

Alejandro Guerrero, el reconocido actor colombiano, explicó su experiencia como mercenario en la guerra de Ucrania y reveló cuánto ganaba

Con profunda nostalgia, Alejandro Guerrero le dijo a El Tiempo que siempre fue consciente de que la situación en Ucrania era muy grave y que las probabilidades de morir eran muy altas.

"Fue muy difícil explicarle a mi hija que me iba para una guerra. La vida es de decisiones y ya estaba tomada. Hubo un seguro de vida y, en caso de que me pasara algo, ella iba a recibir ese dinero", expresó el actor Alejandro Guerrero en la conversación con el medio citado.

"Llegué a una base militar para recibir instrucciones, fui a una unidad de entrenamiento y pasó bastante tiempo para estar en las unidades de combate. La remuneración básica era de 500 dólares por mes y estando al frente de la batalla subía a 3.000 dólares. Usted podía ver en cualquier momento un misil cruzar por los aires, todo el tiempo se estaba con angustia y temor", complementó.

Además, durante la entrevista con El Tiempo, el actor Alejandro Guerrero manifestó que tiene una profunda admiración por las tropas ucranianas debido a que no solo le brindaron el mejor de los tratos, sino que fue testigo de sus esfuerzos para proteger la seguridad del país.

A partir de ese balance, dejó claro que cree que ir a Ucrania como mercenario durante la guerra valió la pena porque pudo regresar con vida, conocer grandes personas y aprender a valorar cada segundo.

¿Cuándo regresó el actor Alejandro Guerrero a Colombia tras ser mercenario de la guerra en Ucrania?

En la explicación de su experiencia, Alejandro Guerrero referenció que pudo regresar a su país en octubre de 2023 y que, por lo tanto, estuvo en la guerra alrededor de siete meses.

Asimismo, detalló que se encuentra disfrutando de los momentos con sus hijos y que otra vez está dedicado a su etapa como actor.