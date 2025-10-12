Histórico: México avanza en la prohibición en el uso de vapeadores y cigarros electrónicos

México se ha sumado a la lista de países que buscan prohibir la comercialización de los cigarrillos electrónicos ante un contundente incremento en su consumo, especialmente en menores de edad en una gran variedad de entornos educativos.

Ante este panorama, diputados oficialistas votaron este martes una ley que sanciona con hasta ocho años de cárcel el comercio de vapeadores, iniciativa que aún debe avalar el Senado y que según opositores también criminaliza a los usuarios.

Prohibición de los vaporizadores en México

La reforma a la ley general de la salud reunió 324 votos a favor y 129 en contra en medio de un acalorado debate en el que un legislador subió a la tribuna con un vapeador. El partido oficialista Morena buscó suavizar el texto con una modificación según la cual irían a la cárcel sólo "quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro", pero los críticos lo consideraron insuficiente.

Cantú sostuvo que la "ambigüedad" de la norma conduciría a abusos. Un policía "podrá decir: 'ese joven trae un vape y lo puede comercializar'. Eso es suficiente para detener, molestar o extorsionar".

Por su parte, el partido Morena manifestó su defensa a la reforma, que también se suma a una serie de prohibiciones a los cigarrillos electrónicos, ya que con esta se busca proteger principalmente a los jóvenes, quienes se han convertido en los principales usuarios de estos artefactos.

“Los vacíos legales han permitido lanzar estrategias comerciales dirigidas a niños y adolescentes, con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad cuando son un riesgo grave para la salud”, explicó el legislador oficialista Pedro Zenteno, uno de los principales promotores de la reforma.

Panorama general en Latinoamérica

Distintos países, entre ellos varios latinoamericanos, han prohibido estos aditamentos para el consumo de nicotina. De aprobarse esta ley en el Senado, México se uniría a un puñado de naciones que contemplan sanciones por la vía penal. Los usuarios de vapeadores pasaron de 975.000 en 2019 a 2,1 millones en 2023, según una encuesta oficial sobre tabaquismo de 2023.

Así mismo, especialistas de Mayo Clinic alertaron sobre las repercusiones que inhalar estas sustancias pueden ocasionar en los pulmones de las personas, pues, según el doctor Taylor Hays, los pulmones no deben inhalar nada más allá del aire.