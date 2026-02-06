"Viene una tragedia muy grande": Mhoni Vidente llamó la atención con esta predicción

Mhoni Vidente sigue siendo una de las astrólogas más reconocidas a nivel mundial.

La oriunda de Cuba ha acertado varias predicciones acerca de la vida de los famosos e, incluso, también ha emitido alertas sobre factores climáticos que han terminado cumpliéndose.

En medio de esa coyuntura, sus seguidores la consultan a diario y ella cuenta con múltiples espacios en los que realiza sus análisis y los da a conocer.

Fue así como, en una de sus predicciones más recientes, encendió las alarmas al hablar de una tragedia en la vida de un cantante. ¿Qué fue lo que visualizó?

Mhoni Vidente, en una predicción, habló de una tragedia para un cantante de México

Antes del inicio de junio, Mhoni Vidente manifestó que podría haber un atentado contra un cantante que ha ganado mucha exposición en México.

"Viene una tragedia muy grande, muy triste, por parte de uno de los cantantes más importantes ahorita del ambiente grupero", dijo.

"Es jovencito, tiene menos de 30 años, es de aquí de México, por allá de Sonora, Sinaloa, Jalisco. Sería un atentado muy feo que acabaría con su vida en pleno escenario. Qué feo, yo siempre le he dicho a la gente que crea mucho en Dios y en la Virgen María, que son la salvación de todos nosotros", agregó.

¿Qué presiente Mhoni Vidente que podría pasar en junio de 2026?

Aparte de la predicción sobre el cantante mexicano, Mhoni Vidente también analizó el nuevo mes del 2026.

Según sus cartas, será un tiempo de energías muy fuertes y de momentos inesperados.

No obstante, de acuerdo con la vidente, también puede ser una época ideal para las vacaciones.