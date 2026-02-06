De 4.000 a 4 millones: la increíble historia del “jugador más desconocido” del Mundial

Para la mayoría de los aficionados al fútbol, el nombre de Tim Payne probablemente pasaba inadvertido hasta hace pocos días. Sin embargo, el defensor neozelandés se convirtió inesperadamente en uno de los personajes más comentados en redes sociales luego de que un influencer argentino lo señalara como el supuesto futbolista “menos conocido” del Mundial.

La historia comenzó con Valen Scarsini, popular creador de contenido argentino conocido en internet como “El Scarso”. El influencer pidió a sus millones de seguidores impulsar la cuenta de Instagram del lateral de Nueva Zelanda, quien en ese momento apenas reunía cerca de 4.000 seguidores.

Lo que parecía una dinámica pasajera terminó transformándose en un auténtico fenómeno digital. En cuestión de una semana, Payne pasó de ser prácticamente anónimo en las plataformas a convertirse en una figura viral con alrededor de cuatro millones de seguidores en Instagram.

La inesperada explosión mediática cambió por completo la visibilidad del jugador de 32 años, que actualmente milita en Wellington Phoenix y forma parte de la selección neozelandesa que se prepara para disputar la Copa del Mundo.

¿Cómo un futbolista casi desconocido terminó conquistando las redes?

El crecimiento de Payne ha sorprendido incluso dentro de la concentración de Nueva Zelanda en Florida, donde el equipo ajusta detalles para el torneo internacional. Según explicó el seleccionador Darren Bazeley, el tema se convirtió rápidamente en motivo de bromas y conversaciones entre los integrantes del plantel.

El entrenador destacó que el defensor ha manejado con tranquilidad la inesperada atención mediática y consideró admirable la forma en que ha reaccionado ante una fama que nadie dentro del grupo anticipaba.

Mientras tanto, el propio Payne reconoció sentirse impactado por la situación, calificándola como una auténtica “locura”. Aun así, no cerró la puerta a un eventual encuentro con Scarsini, quien incluso anunció su intención de viajar a Florida para presenciar el amistoso entre Nueva Zelanda y Haití y conocer personalmente al futbolista.

Más seguidores que los All Blacks y comparaciones con Messi

El fenómeno alcanzó dimensiones difíciles de imaginar. El nuevo estatus digital de Tim Payne le permitió superar en seguidores a los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, deporte que históricamente domina la atención deportiva del país oceánico.

La viralidad también desató una oleada de comentarios humorísticos en internet. Miles de usuarios comenzaron a bromear comparando al defensor con algunas de las máximas leyendas argentinas del fútbol. “Messi, Maradona, Tim”, escribieron numerosos internautas en las publicaciones del jugador, muchas de ellas inundadas de mensajes en español.

El impacto resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta el contexto deportivo de Nueva Zelanda, considerada una de las selecciones de menor peso competitivo entre los participantes del Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Ahora, Payne está a un paso de alcanzar una cifra simbólica: sumar tantos seguidores como habitantes tiene su país. Lo que empezó como una curiosidad impulsada por un influencer terminó convirtiéndose en una de las historias más peculiares y comentadas en la previa de la Copa del Mundo.

Este texto está redactado por IA y editado por un periodista