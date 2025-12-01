Murió un famoso influencer en medio de un trágico accidente: tenía una hija de tan solo 6 años

El entorno del entretenimiento se encuentra devastado debido a que murió un reconocido influencer de gastronomía que era oriundo de California, Estados Unidos.

Michael Duarte, que era conocido en redes sociales como Food With Bear Hands y se destacó por crear contenido desde la pandemia, falleció el pasado 8 de noviembre en un trágico accidente que ocurrió en Texas.

La noticia fue confirmada por su esposa Jessica Duarte y por Alooma Media Group, la agencia con la que trabajaba el influencer Michael Duarte.

Estos fueron los mensajes con los que se confirmó la muerte de Michael Duarte, el reconocido influencer de Estados Unidos

Jessica Duarte, la esposa de Michael Duarte, se encontraba viajando con él y su hija de 6 años cuando pasó el inesperado accidente.

"Han pasado 24 horas desde que mi mundo se derrumbó. Estoy aturdida, enojada, deprimida. No hay palabras para describir este dolor. Jamás pensé que escribiría esto. Para el mundo eras 'Food With Bear Hands', pero para nosotros eras un esposo y padre amoroso. No merecías esto", escribió la esposa del influencer en Instagram.

"Te amaré por siempre y seré fuerte por nuestra hija. Sé cuánto nos amabas y les pido a todos que se detengan un momento y oren por nuestra familia. Mi esposo, te extrañaré hasta que nos volvamos a encontrar", manifestó también en el desgarrador post.

Además, la agencia Alooma Media Group también emitió un profundo mensaje de condolencias tras lo ocurrido.

"Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Él era mucho más que un cliente. Fue un verdadero socio, leal y colaborador de confianza. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella duradera no solo en nuestro equipo, sino en todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él", señalaron.

"Más allá de sus logros profesionales, Michael era un esposo devoto, un padre amoroso, un hermano y amigo leal para muchos en todo el mundo. Su calidez, amabilidad y generosidad se sintieron en cada interacción y tenía una manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran valorados e inspirados. Nuestros corazones están con Jessica, su hija y todos los que están de luto por esta pérdida", concluyeron.

Los seguidores de Michael Duarte le han expresado sus condolencias a la familia

Tras el trágico accidente ocurrido en Texas, los seguidores de Michael Duarte no solo han indicado que están en shock, sino que también devastados.

"Los quiero muchísimo", "era uno de mis mejores amigos", "lo siento muchísimo", "lo extrañaremos siempre", "qué noticia tan desgarradora", "le enviamos mucho amor a la familia" y "estaremos orando", han sido algunos de los mensajes.

Además, en GoFundMe se abrió una campaña para ayudar con los gastos funerarios de Michael Duarte, el influencer estadounidense.