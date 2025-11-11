Cámaras de seguridad registraron el momento en que una bala perdida impactó a la influencer Bárbara Borges

Cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales revelaron el momento exacto en que la modelo e influencer Bárbara Borges, de 28 años, perdió la vida tras recibir el impacto de una bala perdida en Río de Janeiro. La joven viajaba en un vehículo tipo taxi perteneciente a la empresa Linha Amarela, cuando fue alcanzada por un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió el 31 de octubre en la zona de Vila do Pinheiro, dentro del Complexo da Maré, una de las áreas más conflictivas de la ciudad. Los videos del crimen, difundidos recientemente, muestran la secuencia del ataque que terminó con la vida de la modelo brasileña, quien contaba con más de 20.000 seguidores en redes sociales.

Autoridades investigan el origen del ataque donde falleció Bárbara Borges

Según los primeros reportes, las autoridades brasileñas sospechan que la muerte de Borges fue producto de un enfrentamiento entre bandas rivales.

Aunque la influencer no tenía ninguna relación con los grupos involucrados, todo apunta a que su muerte fue un trágico accidente. La vía principal de la Línea Amarilla fue cerrada por varias horas mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo y la inspección de la escena.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero no lograron salvarle la vida. La investigación continúa abierta y las autoridades trabajan para identificar a los responsables del intercambio de disparos que provocó el fatal incidente.

El testimonio del taxista que presenció el crimen de Bárbara Borges

El conductor del taxi donde viajaba Bárbara Borges relató a medios locales los momentos de pánico que vivió durante el ataque. “Oí un estallido, se oyeron muchos disparos, sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche. Le pedí a Bárbara que se agachara, pero fue demasiado tarde”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, la balacera duró varios segundos. El taxista intentó socorrer a la joven y buscar ayuda médica. “Ella hacía algunos ruidos, intentaba respirar. En ese momento solo quería salvarle la vida (…) Más adelante vi un coche de policía y me guiaron hasta el hospital”, añadió el conductor.