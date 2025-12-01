Murió una querida e icónica actriz que participó en una de las series más exitosas

El cine y la televisión perdió a una de sus actrices más exitosas el pasado 11 de noviembre de 2025.

Sally Kirkland, que nació el 21 de octubre de 1941 en Nueva York, Estados Unidos, y no solo se destacó como actriz, sino que también como productora y guionista, murió en California.

Esta reconocida actriz dejó una huella imborrable tras participar en 'Los Ángeles de Charlie', la reconocida serie que se estrenó en 1976 y tuvo tanto éxito que fue denominada un ícono de la cultura pop.

De hecho, esta producción televisiva no solo se transmitió en Estados Unidos, sino que también en Latinoamérica y tuvo una versión de cine.

Además, Sally Kirkland fue la protagonista de la película 'Anna', que se estrenó en 1987 y se ganó múltiples premios por su crítica y su argumento.

Incluso, esta querida actriz estadounidense estuvo nominada en los Premios Óscar de 1988, en la categoría de 'Mejor actriz', por su interpretación en 'Anna'.

Además, fue premiada por asociaciones como Golden Globe Award, Maverick Movie Awards, Studio City Film Festival y California Independent Film Festival.

Esta fue la causa de la muerte de Sally Kirkland, la reconocida y querida actriz de Estados Unidos

En los últimos años, Sally Kirkland, que tenía 84 años, fue diagnosticada con demencia y tuvo que estar en constantes monitoreos médicos.

Sin embargo, su situación fue desmejorando paulatinamente y en noviembre de 2025 tuvo que ingresar a cuidados paliativos en Palm Springs, California.

No obstante, a pesar de la atención detallada, se quedó sin signos vitales el 11 de noviembre de 2025 y dejó un luto profundo en el cine y la televisión.

Durante su exitosa carrera, Sally Kirkland participó en más de 100 películas y en al menos 18 producciones televisivas de primer nivel.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Sally Kirkland

Apenas se confirmó la muerte de la legendaria Sally Kirkland, sus seguidores expresaron sentidos mensajes de condolencias.

"Descansa en paz", "siempre estarás en nuestros corazones", "eres inolvidable", "me encantó verte", "un abrazo para su familia y amigos" y "amaba verla en 'Los Ángeles de Charly', han sido algunas de las palabras escritas en redes sociales.