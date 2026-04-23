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Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia

Murió exfutbolista del Deportivo Independiente Medellín y Selección Colombia tras sufrir un infarto.

Luto muerte
FOTO: Freepik

Noticias RCN

abril 23 de 2026
02:53 p. m.
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El exfutbolista colombiano León Darío Atehortúa murió en Medellín tras sufrir un infarto. El exjugador tuvo paso por Independiente Medellín, Bucaramanga y Envigado, además de integrar la Selección Colombia juvenil.

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La noticia generó reacciones en el entorno del fútbol antioqueño, donde era reconocido por su trayectoria y por su trabajo en la formación de jóvenes talentos tras su retiro.

¿Quién fue León Darío Atehortúa?

León Darío Atehortúa desarrolló una carrera profesional de cerca de 14 años, entre 1990 y 2004. Nacido en Medellín y formado en el barrio Belencito, se consolidó como volante de marca, destacándose por su capacidad de recuperación, lectura de juego y liderazgo en el campo.

Leon Darío Atehortúa
Foto: Liga Antioqueña de Fútbol

Durante su carrera defendió los colores de Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Envigado, equipos en los que dejó huella por su regularidad.

Además, tuvo participación en procesos formativos con la Selección Antioquia, con la que fue campeón en distintas categorías, y formó parte de la Selección Colombia juvenil en 1991.

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Su estilo de juego fue comparado con referentes del fútbol colombiano como Leonel Álvarez y John Javier “Choronta” Restrepo, por su fortaleza en el mediocampo y su capacidad para distribuir el balón.

¿Qué hacía León Darío Atehortúa tras su retiro del fútbol?

Finalizada su etapa como futbolista, Atehortúa se mantuvo vinculado al deporte desde la formación de nuevos jugadores. Participó en procesos deportivos en Antioquia, trabajando con jóvenes en proyectos como Los del Sur y Lula Fútbol Club.

Su labor se enfocó en el desarrollo de talento local, contribuyendo a procesos de base en el fútbol aficionado y fortaleciendo espacios para futuras generaciones de futbolistas.

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El fallecimiento de Atehortúa se suma a las pérdidas recientes de figuras vinculadas al fútbol colombiano, recordando el impacto que tuvieron estos jugadores tanto dentro como fuera de la cancha.

Su legado permanece en los equipos que integró y en los jugadores que formó durante su etapa como formador.

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