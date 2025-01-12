CANAL RCN
Internacional

Michael Jordan compareció tras demandar a Nascar: ¿Cuáles son las razones?

El emblema de la NBA es copropietario de 23XI Racing.

Michael Jordan.
Michael Jordan. Foto: AFP.

AFP

diciembre 01 de 2025
09:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 1 de diciembre, el reconocido exjugador de basquetbol, Michael Jordan, compareció ante un tribunal en Carolina del Norte, con respecto a una demanda antimonopolio contra Nascar.

Chauncey Billups, entrenador de la NBA salpicado en escándalo, se declaró inocente
RELACIONADO

Chauncey Billups, entrenador de la NBA salpicado en escándalo, se declaró inocente

La asociación es señalada de practicar monopolio en aras de sofisticar la competencia. Al parecer, bajo la gestión de Jim France, se ha ejercicio un control que ha beneficiado injustamente a costa de dueños, pilotos, socios y fanáticos.

¿Por qué Jordan demandó a Nascar?

Cabe mencionar que Jordan es copropietario de 23XI Racing desde 2020. La demanda la presentó con el apoyo de Front Row Motorsports: “Ningún otro deporte profesional importante en Norteamérica está dirigido por una sola familia que se enriquece mediante este tipo de prácticas monopolísticas descontroladas”.

Ambos equipos acusan a la organización de comprar la mayoría de los principales circuitos para carreras exclusivas de su disciplina, llegar a acuerdos polémicos, adquirir competidores, prohibir la participación en otras carreras y obligar a comprar piezas a proveedores elegidos por Nascar.

¿De cuánto es la fortuna de Jordan?

“Todos saben que siempre he sido un competidor feroz y que esa voluntad de ganar es lo que me motiva a mí y a todo el equipo 23XI cada semana en la pista. Me encanta el deporte de las carreras y la pasión de nuestros fanáticos, pero la forma en que se maneja la Nascar es injusta para los equipos, los pilotos, los patrocinadores y los fanáticos”, sostuvo el galardonado exjugador de la NBA.

Luto en la NBA: falleció exjugador que había quedado cuadripléjico en un accidente
RELACIONADO

Luto en la NBA: falleció exjugador que había quedado cuadripléjico en un accidente

De acuerdo con Forbes, Jordan ganó 2.400 millones de dólares en 2024. Aparte de su salario (de $90 millones), recibe ingresos por sus socios corporativos, como Nike, Hanes y Gatorade.

En 2023, vendió su parte de los Charlotte Hornets, equipo de la NBA. Su patrimonio neto oscila en los 3.800 millones de dólares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

¿Qué pasará con la leona que atacó a un joven que se metió a su jaula en zoológico de Brasil?

Donald Trump

Donald Trump le habría dado ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela

Animales

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra

Las sentencias son en contra de un coronel, dos suboficiales y un patrullero.

Fútbol

Copa América en 2028 tendría sorpresivo país anfitrión: Conmebol tendría la decisión en sus manos

Este sería el país encargado de albergar el trofeo continental.

Artistas

Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín

Pensiones

Esto es lo que subiría la pensión en 2026 según la última cifra del IPC: atentos pensionados

EPS

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud