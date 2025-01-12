Michael Jordan compareció tras demandar a Nascar: ¿Cuáles son las razones?

Este lunes 1 de diciembre, el reconocido exjugador de basquetbol, Michael Jordan, compareció ante un tribunal en Carolina del Norte, con respecto a una demanda antimonopolio contra Nascar.

La asociación es señalada de practicar monopolio en aras de sofisticar la competencia. Al parecer, bajo la gestión de Jim France, se ha ejercicio un control que ha beneficiado injustamente a costa de dueños, pilotos, socios y fanáticos.

¿Por qué Jordan demandó a Nascar?

Cabe mencionar que Jordan es copropietario de 23XI Racing desde 2020. La demanda la presentó con el apoyo de Front Row Motorsports: “Ningún otro deporte profesional importante en Norteamérica está dirigido por una sola familia que se enriquece mediante este tipo de prácticas monopolísticas descontroladas”.

Ambos equipos acusan a la organización de comprar la mayoría de los principales circuitos para carreras exclusivas de su disciplina, llegar a acuerdos polémicos, adquirir competidores, prohibir la participación en otras carreras y obligar a comprar piezas a proveedores elegidos por Nascar.

¿De cuánto es la fortuna de Jordan?

“Todos saben que siempre he sido un competidor feroz y que esa voluntad de ganar es lo que me motiva a mí y a todo el equipo 23XI cada semana en la pista. Me encanta el deporte de las carreras y la pasión de nuestros fanáticos, pero la forma en que se maneja la Nascar es injusta para los equipos, los pilotos, los patrocinadores y los fanáticos”, sostuvo el galardonado exjugador de la NBA.

De acuerdo con Forbes, Jordan ganó 2.400 millones de dólares en 2024. Aparte de su salario (de $90 millones), recibe ingresos por sus socios corporativos, como Nike, Hanes y Gatorade.

En 2023, vendió su parte de los Charlotte Hornets, equipo de la NBA. Su patrimonio neto oscila en los 3.800 millones de dólares.