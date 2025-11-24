CANAL RCN
Chauncey Billups, entrenador de la NBA salpicado en escándalo, se declaró inocente

Billups fue estrella de los Detroit Pistons y es miembro del Salón de la fama de la NBA.

Chauncey Billups, entrenador de la NBA.
Chauncey Billups, entrenador de la NBA. Foto: AFP.

AFP - Reuters

noviembre 24 de 2025
02:34 p. m.
Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, se declaró inocente luego de que lo acusaran de presuntamente participar en apuestas ilegales con la mafia relacionadas con la NBA.

Billups ha dirigido a los Blazers desde 2021. Su carrera comenzó en 1997, cuando fue elegido en el Draft por los Boston Celtics. También jugó en los Raptors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Pistons, New York Knicks y Los Angeles Clippers.

La carrera de Chauncey Billups

Después de su retiro en 2014 con Detroit Pistons, ejerció entre 2020 y 2021 como asistente en Los Angeles Clippers, bajo la dirección de Tyronn Lue. Durante ese tiempo, el equipo californiano se destacó por lograr el récord de 47-25 en la temporada regular y participó en las finales de conferencia.

Junto al técnico, fue señalado Terry Rozier, quien actualmente milita en Miami Heat. Las investigaciones ya cuentan con al menos otras seis personas salpicadas. A Billups lo acusaron por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

La historia detrás del escándalo

Luego de una fianza, fue dejado en libertad. Sin embargo, compadeció ante un tribunal el Portland, bajo la representación del abogado Marc Mukasey. Las autoridades lo acusan de presuntamente haber sido la cabeza que atrajo a los jugadores al entramado con La Costa Nostra.

Al parecer, se utilizaron máquinas de mezclado capaces de leer las cartas, cámaras ocultas y barajas con códigos de barras; con el fin de estar al tanto del juego de póker con la mayor precisión posible. Los hechos indican que el escándalo habría comenzado en 2019 y la defraudación presuntamente fue de siete millones de dólares.

El proceso de Rozier va por otro camino y tiene que ver con supuestas apuestas para alterar el desarrollo de los partidos en la NBA. Las investigaciones han indicado que esto habría influido en los Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y Toronto Raptors.

