Luto en la NBA: falleció exjugador que había quedado cuadripléjico en un accidente

Rodney Rogers, exjugador de la NBA con 12 temporadas en la liga, murió este 22 de noviembre de 2025 a los 54 años. La competición norteamericana informó oficialmente su fallecimiento y envió un mensaje de condolencias a su esposa, Faye, y a su familia.

En el comunicado, la NBA recordó que Rogers fue ganador del Premio al Sexto Hombre del Año con los Phoenix Suns y destacó su trayectoria en la liga.

Rogers jugó para siete equipos distintos y superó los diez puntos de promedio en siete temporadas, alcanzando su mejor registro en la campaña 1997-98 con 15,1 puntos por partido. En la temporada 1999-00 disputó los 82 encuentros —solo siete como titular— y registró 13,8 puntos con un 44% en triples, rendimiento que lo llevó a obtener el reconocimiento como Mejor Sexto Hombre de la NBA.

Etapa universitaria y llegada a la NBA

Antes de su paso por la NBA, Rogers disputó tres temporadas con los Demon Deacons de Wake Forest. Allí promedió 19,3 puntos y 7,9 rebotes, ganó el Premio USBWA al Freshman Nacional del Año en 1991 y fue elegido Mejor Jugador de la ACC en su último año con medias de 21,2 puntos y 7,4 rebotes. En 1993 fue seleccionado en la novena posición del draft por los Denver Nuggets.

A lo largo de su etapa profesional compartió equipo con jugadores como Jason Kidd, Paul Pierce, Antoine Walker y Allen Iverson, y pasó por franquicias como Nuggets, Clippers, Suns, Celtics, Nets, Hornets y Sixers.

El accidente que marcó su vida tras el retiro

El 28 de noviembre de 2008, tres años después de su retirada, Rogers sufrió un accidente de motocicleta en una zona rural de Carolina del Norte. Cayó en una zanja mientras circulaba por un sendero y volcó al sujetar el manillar.

Fue trasladado inicialmente al Centro Médico de la Universidad de Duke y luego al Centro Shepherd en Atlanta, especializado en rehabilitación. Como consecuencia del accidente, quedó paralizado desde los hombros hacia abajo.

Rogers vivió 17 años con esta condición hasta su fallecimiento este 22 de noviembre de 2025.