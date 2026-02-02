Delincuentes saquearon comedor comunitario y dejaron sin comida a 70 adultos mayores en Cali

En el oriente de Cali, el servicio de alimentación para 70 adultos mayores fue suspendido tras un violento robo al comedor comunitario La Misericordia, ubicado en el barrio Andrés Sanín.

El lugar, creado para brindar un plato de comida a personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad, quedó prácticamente desmantelado.

Delincuentes saquearon comedor comunitario para adultos mayores en Cali

Según lo conocido, delincuentes ingresaron al comedor comunitario luego de robar las rejas de seguridad que protegían el establecimiento. Posteriormente, se subieron por el techo, dañaron completamente las tejas y lograron acceder al interior del lugar, donde cometieron el hurto.

Una vez dentro, los criminales se llevaron cuchillos, tenedores, cucharas, ollas y diversos utensilios indispensables para la preparación de los alimentos.

También hurtaron los contadores de los servicios públicos, cables y elementos de cerrajería, además de los alimentos que estaban destinados para atender a 70 adultos mayores.

Comedor comunitario para adultos mayores suspendió sus servicio tras brutal robo

El impacto del robo fue tan grave que el comedor tuvo que suspender por completo la prestación del servicio.

La alimentación debía iniciar desde el pasado 20 de enero, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la atención, lo que deja en riesgo la alimentación de quienes dependen de este plato diario.

La gestora del comedor comunitario, madre Genivera Pérez, describió la magnitud de los daños ocasionados por los delincuentes:

Dos robos, todo, la cocina, los contadores, los cables, las rejas, alimentos y muchas cosas que nos hacen falta aquí.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Andrés Sanín, Leonardo Valencia, explicó que el hurto no se limitó a los insumos de cocina, sino que afectó la infraestructura del lugar:

El hurto a todo lo que es ollas, insumos de cocina, pero también el tema de ventanas, o sea el tema de cerrajería que uno le llama, que es un monto elevado, el tema de las rejas también.

Paralelamente, la madre Genivera Pérez manifestó su preocupación por la imposibilidad de iniciar la atención a la población vulnerable, pese a que el comedor debía estar funcionando desde enero.

Pero sí realmente nos preocupa mucho y así no hemos podido empezar, que debíamos haber empezado desde el 20 de enero a atender a la gente que sabemos que tienen mucha necesidad, que hasta hoy no hemos podido ni sabemos hasta cuándo.

Ante esta situación, la sede arquidiocesana hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.