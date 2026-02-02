CANAL RCN
Colombia Video

Delincuentes saquearon comedor comunitario y dejaron sin comida a 70 adultos mayores en Cali

Los delincuentes se llevaron ollas, cuchillos, tenedores y hasta las rejas.

Valentina Bernal

febrero 02 de 2026
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el oriente de Cali, el servicio de alimentación para 70 adultos mayores fue suspendido tras un violento robo al comedor comunitario La Misericordia, ubicado en el barrio Andrés Sanín.

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?
RELACIONADO

Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?

El lugar, creado para brindar un plato de comida a personas de la tercera edad en condición de vulnerabilidad, quedó prácticamente desmantelado.

 

Delincuentes saquearon comedor comunitario para adultos mayores en Cali

Según lo conocido, delincuentes ingresaron al comedor comunitario luego de robar las rejas de seguridad que protegían el establecimiento. Posteriormente, se subieron por el techo, dañaron completamente las tejas y lograron acceder al interior del lugar, donde cometieron el hurto.

Una vez dentro, los criminales se llevaron cuchillos, tenedores, cucharas, ollas y diversos utensilios indispensables para la preparación de los alimentos.

También hurtaron los contadores de los servicios públicos, cables y elementos de cerrajería, además de los alimentos que estaban destinados para atender a 70 adultos mayores.

Comedor comunitario para adultos mayores suspendió sus servicio tras brutal robo

El impacto del robo fue tan grave que el comedor tuvo que suspender por completo la prestación del servicio.

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército
RELACIONADO

VIDEO | Dron reveló cómo preparan explosivos en una cancha escolar antes de lanzarlos contra el Ejército

La alimentación debía iniciar desde el pasado 20 de enero, sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible reanudar la atención, lo que deja en riesgo la alimentación de quienes dependen de este plato diario.

La gestora del comedor comunitario, madre Genivera Pérez, describió la magnitud de los daños ocasionados por los delincuentes:

Dos robos, todo, la cocina, los contadores, los cables, las rejas, alimentos y muchas cosas que nos hacen falta aquí.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Andrés Sanín, Leonardo Valencia, explicó que el hurto no se limitó a los insumos de cocina, sino que afectó la infraestructura del lugar:

El hurto a todo lo que es ollas, insumos de cocina, pero también el tema de ventanas, o sea el tema de cerrajería que uno le llama, que es un monto elevado, el tema de las rejas también.

Paralelamente, la madre Genivera Pérez manifestó su preocupación por la imposibilidad de iniciar la atención a la población vulnerable, pese a que el comedor debía estar funcionando desde enero.

Pero sí realmente nos preocupa mucho y así no hemos podido empezar, que debíamos haber empezado desde el 20 de enero a atender a la gente que sabemos que tienen mucha necesidad, que hasta hoy no hemos podido ni sabemos hasta cuándo.

Ante esta situación, la sede arquidiocesana hizo un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en el sector y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Cayó uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos sexuales contra mujeres y niñas: ¿quién es?
RELACIONADO

Cayó uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos sexuales contra mujeres y niñas: ¿quién es?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Momento en el que sicario asesinó a un hombre que desayunaba en una panadería de Bogotá

PAE

Más de 135 mil niños están en vilo: ¿qué hay detrás del millonario déficit del PAE en Santander?

Armada Nacional

Misión en la Antártida: así es como personal de la Armada de Colombia apoya a investigadores chilenos en el continente blanco

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

El cantante caldense tuvo una aparición especial durante la importante premiación de la industria musical.

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal tendría millonaria multa de Flamengo por expulsión

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, sufriría una millonaria multa de Flamengo por su expulsión.

Dólar

¿Qué beneficios tiene que baje el dólar? Estas son las tres recomendaciones para inversiones

España

Cirugía histórica: primer trasplante de cara con donante que recibió eutanasia

Diosdado Cabello

Sanciones de Estados Unidos a la hija de Diosdado Cabello, nueva ministra de Turismo de Venezuela