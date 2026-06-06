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Captura de segundo implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán revela dato clave en la investigación

Dos de los tres presuntos implicados en el caso se encuentran en prisión. La familia Guzmán exige que hasta el último de ellos sea llevado ante las autoridades.

Paula Sabogal

junio 06 de 2026
09:15 p. m.
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La captura de Kevin Leonardo Naranjo, presunto implicado en el asesinato del joven universitario Freddy Santiago Guzmán, en la estación Minuto de Dios de Transmilenio el pasado 15 de abril, permitió a las autoridades reconstruir una pieza clave de la investigación.

Naranjo, que fue enviado a prisión a pesar de no aceptar cargos, habría asegurado la ruta de escape de los otros dos implicados en el crimen que enluta a la familia Guzmán.

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Según la fiscal del caso, mantuvo abiertas las puertas de un bus articulado que había llegado a la estación, mientras sus cómplices herían de muerte al joven de 19 años, en un intento por hurtar sus pertenencias.

“Usted hizo que las puertas del articulado se mantuvieran abiertas para, de esta manera, asegurar el ingreso de sus compañeros de empresa criminal y lograr la huida”, indicó en audiencia.

Dos presuntos implicados en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán ya se encuentran tras las rejas:

Días antes, fue capturado en la localidad de Engativá Harold Figueroa Ballen, de 22 años, señalado responsable de herir a Freddy Santiago cuando se resistió al hurto.

Se encuentra privado de la libertad, al igual que Naranjo, quien fue imputado por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

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Sin embargo, la familia del joven estudiante insiste en que no descansará hasta que todos los implicados se encuentren tras las rejas y paguen por lo que hicieron.

Luz Mery Cárdenas, madre de Freddy Santiago, dijo en diálogo con Noticias RCN que, si bien “es un avance muy grande, gracias a Dios, la captura del segundo responsable de la muerte” del joven, que trabajaba medio tiempo en una sala de cine para ayudar a costear sus estudios como ingeniero de sistemas, “todavía les falta la captura de uno más”.

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