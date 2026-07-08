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Conclusiones del primer empalme regional de Abelardo de la Espriella en Norte de Santander

Desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, el presidente electo realizó importantes anuncios en materia de seguridad y comunicación con las regiones.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
09:41 p. m.
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, inició en Cúcuta, Norte de Santander, los empalmes regionales que prometió realizar en cada uno de los 32 departamentos de Colombia para reunirse con alcaldes y gobernadores y “recuperar los 2 años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país”.

Desde la ciudad fronteriza se comprometió a habilitar un canal directo con los alcaldes y gobernadores de todo el país para que puedan gestionar sus reuniones y proyectos con el Ejecutivo, sin necesidad de acudir a los congresistas como intermediarios:

“Señores alcaldes y gobernador, no necesitan congresistas, a partir de este momento, para relacionarse con el Gobierno Nacional. Se acabó la época en que los alcaldes tenían que mendigar citas en Bogotá y valerse de un congresista para ser atendidos. Vamos a tener un canal directo con ustedes. Este es un Gobierno que ha dispuesto todo un mecanismo para que los alcaldes tengan voz, para tener interacción directa con los gobernadores, sin intermediarios”.

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El Catatumbo es prioridad

Los temas relacionados con la seguridad y la economía en la región fueron protagonistas durante el encuentro. De la Espriella indicó que el 7 de agosto Colombia entrará a formar parte del Escudo de las Américas y la Coalición Anti-Cartel.

Y su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, informó que serán priorizados los once municipios que forman la región del Catatumbo. Su plan consiste en diseñar un sistema de gestión territorial coordinando el trabajo entre distintas entidades del Estado y el Ministerio de Defensa, en una ofensiva militar contra las organizaciones delincuenciales.

E indicó que "se hizo un diagnóstico departamental y un diagnóstico por subregiones del departamento, y allí pudimos detectar las prioridades, los temas que están trabados, y el presidente se va a dedicar a desbloquearlos. De acuerdo con la necesidad fiscal o la situación fiscal del país, se van a priorizar".

Bajo la misma línea, de la Espriella explicó que se va a “decir, de acuerdo a esa realidad (económica del país), cuáles de sus necesidades y dolores en los municipios y el departamento son viables financieramente”.

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Antes de dejar Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, se mostró interesado en solicitar a de la Espriella que incluyera en el decreto de Bloques de Seguridad Urbana a su ciudad, y se mostró a la expectativa sobre la situación política en Venezuela, la cual podría dinamizar el comercio entre ambos países.

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