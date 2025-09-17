CANAL RCN
Internacional

Migrante atropelló a un oficial del ICE en la Florida para evadir un arresto

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
03:13 p. m.
Un incidente de alto impacto se registró en Homestead, Florida, cuando un operativo de las autoridades de inmigración escaló a una dramática persecución vehicular que dejó a un agente del ICE herido.

El suceso ocurrió durante un intento de detención a un migrante indocumentado de origen guatemalteco, que en su desesperada huida, utilizó su vehículo para arrollar al oficial y evadir la captura.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el agente se encuentra en condición estable.

Migrante atropelló a agente del ICE en operativo

Los hechos se desencadenaron cuando los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron un vehículo.

En un intento por escapar, el conductor, identificado como Henry Isaúl García, un ciudadano de Guatemala, retrocedió bruscamente, impactando y lesionando la pierna del oficial.

La maniobra no solo golpeó al agente, sino que también causó daños significativos a varios vehículos del ICE, demostrando la alta peligrosidad del suceso.

Tras el impacto, García aceleró y se dio a la fuga en dirección contraria, una acción imprudente que culminó en un choque frontal con otra camioneta de color negro.

El accidente obligó a García y a sus acompañantes a abandonar el vehículo accidentado y continuar la huida a pie, intentando perderse en las calles de Homestead. Sin embargo, su escape fue de corta duración.

¿Qué pasó con el migrante que atropelló a agente del ICE?

Los agentes del ICE, apoyados por otras fuerzas del orden, lograron cercar y detener a todos los individuos que habían intentado escapar.

Los migrantes fueron trasladados a un hospital para recibir una evaluación médica y, una vez dados de alta, pasaron a custodia del ICE.

El comunicado oficial precisa que, al ser dados de alta del centro médico, quedaron a la espera de un proceso de deportación.

El DHS no ha emitido más detalles sobre el estado del oficial afectado ni ha proporcionado información sobre el estatus de los acompañantes del conductor guatemalteco. La comunidad local de Homestead, Florida, permanece atenta a las actualizaciones sobre este suceso que ha captado la atención mediática.

