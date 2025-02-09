CANAL RCN
Internacional

Lo que se está viviendo en las escuelas en Washington por las redadas del ICE: video

El temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE altera el inicio del año escolar. ¿Qué está pasando?

Redadas ICE en escuelas en Washington.
Foto: captura pantalla Univisión Washington D.C

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
04:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un clima de incertidumbre y ansiedad se ha instalado en Washington, la capital de Estados Unidos, a raíz de una serie de operativos migratorios que han generado un profundo temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE.

“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela
RELACIONADO

“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela

El inicio del nuevo año escolar, que usualmente está lleno de entusiasmo, se ha visto empañado por la preocupación de padres, estudiantes y personal docente, quienes se enfrentan a un escenario de patrullajes federales y un incremento en las detenciones de inmigrantes.

La situación ha obligado a la comunidad educativa a tomar medidas preventivas, creando una atmósfera de cautela y constante vigilancia.

Redadas del ICE en escuelas en Washington

Los reportes de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los alrededores de los centros educativos han llevado a que las escuelas diseñen protocolos de seguridad para proteger a sus alumnos.

En algunos casos, padres y tutores se han organizado para acompañar a los niños desde y hacia las estaciones de metro, mostrando carteles que los identifican como escoltas para evitar ser objeto de sospecha.

Más de 1.400 muertos deja devastador terremoto en Afganistán
RELACIONADO

Más de 1.400 muertos deja devastador terremoto en Afganistán

Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación es que incluso ciudadanos y residentes legales temen ser perfilados, llegando a llevar sus pasaportes consigo por precaución.

Una directora de un preescolar bilingüe consultada por CNN señaló que las preguntas habituales de los padres sobre el menú escolar han sido reemplazadas por interrogantes sobre las políticas de la institución frente a una posible visita de agentes federales.

Pánico en las aulas en Washington por redadas del ICE

Ante este panorama, diversas instituciones educativas han adoptado medidas extraordinarias.

Una escuela pública, por ejemplo, ha destinado fondos para contratar un autobús privado que transporte a los estudiantes, una solución costosa y temporal para evitar que los menores se desplacen a pie.

De igual forma, se ha instruido al personal a no permitir el ingreso de agentes al campus sin una orden judicial firmada, reforzando así la seguridad interna.

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades
RELACIONADO

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

Este temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE ha provocado que el personal, en especial el de origen inmigrante, se sienta vulnerable, generando una constante tensión que afecta el bienestar de todos.

La situación actual en la capital refleja un ambiente de estrés que, según los residentes, ha desvanecido el sentimiento de tranquilidad que caracterizaba a la ciudad.

El temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE es un doloroso recordatorio de cómo las políticas migratorias pueden afectar la vida cotidiana de las personas, incluso en los entornos más seguros, y cómo la comunidad se ve obligada a adaptarse para proteger a los más vulnerables.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela

Argentina

Gobierno argentino anunció medidas para contener el dólar: ¿De qué se trata?

Estados Unidos

Alerta por contaminación fecal en playas de los Estados Unidos arruina el fin del verano

Otras Noticias

Redes sociales

“Vengo de abajo”: La Liendra responde a las críticas sobre su pronto regreso a internet

El creador de contenido se sinceró y respondió a quienes lo critican por haber regresado rápidamente a redes sociales.

Consejo Nacional Electoral

Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral

Cristian Ricardo Quiroz Romero es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia.

Reforma tributaria

Exministro del Gobierno de Petro no se guardó nada y cuestionó la reforma tributaria

América de Cali

Juan Cruz Real y su picante mensaje tras una decisión que se habría tomado en América de Cali

OMS

Organización Mundial de la Salud alerta con preocupante dato sobre suicidios en el mundo