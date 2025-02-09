Lo que se está viviendo en las escuelas en Washington por las redadas del ICE: video

Un clima de incertidumbre y ansiedad se ha instalado en Washington, la capital de Estados Unidos, a raíz de una serie de operativos migratorios que han generado un profundo temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE.

El inicio del nuevo año escolar, que usualmente está lleno de entusiasmo, se ha visto empañado por la preocupación de padres, estudiantes y personal docente, quienes se enfrentan a un escenario de patrullajes federales y un incremento en las detenciones de inmigrantes.

La situación ha obligado a la comunidad educativa a tomar medidas preventivas, creando una atmósfera de cautela y constante vigilancia.

Redadas del ICE en escuelas en Washington

Los reportes de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los alrededores de los centros educativos han llevado a que las escuelas diseñen protocolos de seguridad para proteger a sus alumnos.

En algunos casos, padres y tutores se han organizado para acompañar a los niños desde y hacia las estaciones de metro, mostrando carteles que los identifican como escoltas para evitar ser objeto de sospecha.

Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación es que incluso ciudadanos y residentes legales temen ser perfilados, llegando a llevar sus pasaportes consigo por precaución.

Una directora de un preescolar bilingüe consultada por CNN señaló que las preguntas habituales de los padres sobre el menú escolar han sido reemplazadas por interrogantes sobre las políticas de la institución frente a una posible visita de agentes federales.

Pánico en las aulas en Washington por redadas del ICE

Ante este panorama, diversas instituciones educativas han adoptado medidas extraordinarias.

Una escuela pública, por ejemplo, ha destinado fondos para contratar un autobús privado que transporte a los estudiantes, una solución costosa y temporal para evitar que los menores se desplacen a pie.

De igual forma, se ha instruido al personal a no permitir el ingreso de agentes al campus sin una orden judicial firmada, reforzando así la seguridad interna.

Este temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE ha provocado que el personal, en especial el de origen inmigrante, se sienta vulnerable, generando una constante tensión que afecta el bienestar de todos.

La situación actual en la capital refleja un ambiente de estrés que, según los residentes, ha desvanecido el sentimiento de tranquilidad que caracterizaba a la ciudad.

El temor en las escuelas en Washington por las redadas del ICE es un doloroso recordatorio de cómo las políticas migratorias pueden afectar la vida cotidiana de las personas, incluso en los entornos más seguros, y cómo la comunidad se ve obligada a adaptarse para proteger a los más vulnerables.