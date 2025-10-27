CANAL RCN
Conocido periodista fue asesinado en México: estos son los detalles

El comunicador reportaba sobre narcotráfico y seguridad a través de redes sociales.

octubre 27 de 2025
Un periodista que reportaba sobre narcotráfico y seguridad a través de redes sociales en el estado mexicano de Durango (noroeste) fue asesinado, informó este lunes la fiscalía estatal.

Se trata de Miguel Ángel Beltrán, un reportero que previamente había trabajado en prensa, según informes de medios locales.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con más de 150 comunicadores asesinados desde 1994, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El cadáver de Beltrán fue localizado el pasado sábado en un tramo de la carretera que une Durango con el balneario de Mazatlán, en el vecino estado de Sinaloa, detalló la prensa local.

El periodista realizaba sus reportes desde cuentas de TikTok, bajo el seudónimo Capo, y en Facebook, en la página La Gazzetta Durango, constató la AFP.

En uno de sus últimos informes, el miércoles pasado, Beltrán reportó la detención de un cabecilla de la mafia local de los Cabrera Sarabia, que opera en Durango y es rival de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación, los más poderosos del país.

Al igual que Beltrán, muchos reporteros víctimas de ataques en México trabajaban en zonas asoladas por el crimen organizado y publicaban sus contenidos en medios pequeños o redes sociales, generalmente en empleos precarios.

Más de 480.000 personas fueron asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidrogas con apoyo de efectivos militares.

Cifras de periodistas asesinados en México

México ha sido consistentemente clasificado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La violencia contra la prensa ha persistido a lo largo de varios años y se mantiene en niveles alarmantes.

Al menos nueve periodistas fueron asesinados en México durante los primeros siete meses, según Reporteros Sin Fronteras (RSF). Medios mexicanos reportan al menos 13 casos de asesinatos de periodistas en América Latina para julio de 2025, de los cuales México concentra más del 60%.

