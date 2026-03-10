Poderoso capo de la mafia italiana fue extraditado desde Colombia: así construyó su imperio criminal

En las últimas horas, se dieron las extradiciones de dos capos del narcotráfico, quienes deberán comparecer ante las autoridades de Italia y Turquía respectivamente.

Uno de los extraditados fue Emanuele Gregorini, más conocido como ‘Dollarino’. Era requerido por el Tribunal de Milán para que responda por sus vínculos con la Santa Alianza, siendo la célula responsable de extender sus tentáculos en el continente, específicamente Colombia con las bandas locales (Clan del Golfo o Los Costeños).

‘Dollarino’ fue extraditado a Italia

Las pesquisas apuntaron que era el principal cabecilla en el continente de las mafias Camorra, Cosa Nostra y ‘Ndrangheta; las tres estructuras narcotraficantes más poderosas de Italia.

A ‘Dollarino’ le dieron la orden de entablar nexos en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta en aras de agilizar el ingreso de droga por estos puertos. Asimismo, era considerado como la cabeza más poderosa del clan Moccia de Afragola.

Es importante mencionar que ya había sido arrestado en 2020. Para aquel momento, ya había hecho nombre en el mundo delictivo y lo lograron ubicar en Roma. Si bien lo procesaron por asociación criminal mafiosa y blanqueo de capitales, tres años después quedó prófugo y huyó hacia Latinoamérica.

Se volvió el capo que extendió los tentáculos en Colombia

Su imperio se acabó en marzo de 2025, cuando lo capturaron en Cartagena. Para aquel entonces, las mafias italianas habían tejido canales en Colombia, Panamá y Brasil en cuanto al envío de grandes cantidades de cocaína.

Un método particular que utilizó fue impresiones 3D para duplicar los precintos de seguridad de los contenedores de carga, permitiendo la infección con droga sin levantar sospechas.

Antes del arresto, hubo golpes contundentes. Un año atrás, en 2024, se impusieron 154 medidas cautelares y la incautación de bienes que superaban los 400 millones de euros.

‘Dollarino’ se estaba escondiendo en una lujosa vivienda de la capital de Bolívar. Se sabía que gracias a las rentas ilícitas, había formado un estilo de vida costoso en Colombia.