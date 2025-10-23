CANAL RCN
Internacional

Famoso actor mexicano apareció en situación de calle y reveló la verdad detrás del video viral

El actor Alejandro Landero aclaró que no vive en la calle y explicó que su situación fue malinterpretada; aseguró que planea mudarse a Puerto Vallarta.

Alejandro Landero
Foto: redes sociales

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
02:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La televisión mexicana volvió a hablar de uno de sus rostros más recordados de las décadas de los 80 y 90.

Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores
RELACIONADO

Reconocido actor de televisión fue captado en situación de calle y preocupa a sus seguidores

Un video difundido en redes sociales mostró al actor Alejandro Landero en aparente situación de calle en la Ciudad de México, lo que causó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, el propio artista decidió aclarar su realidad y desmentir los rumores que circularon sobre su estado.

“No estoy en la calle, fue una nota mal informada”

En declaraciones recogidas por El País de México, Landero aseguró que la información fue “mal manejada” y que su caso fue exagerado.

Gustavo Angarita: así fue su trayectoria actoral y las producciones en las que participó
RELACIONADO

Gustavo Angarita: así fue su trayectoria actoral y las producciones en las que participó

“Nada más eso, que fue una nota mal informada. Se exageraron cosas, pero todo está caminando como debe ser”, expresó el intérprete, quien contó que se encontraba en tránsito hacia Puerto Vallarta, donde planea establecerse.

El actor, alejado de los reflectores desde hace más de tres décadas, explicó que contaba con una vivienda prestada y que su intención era mudarse de manera definitiva a la costa.

“Ya tenía una casa que me habían prestado y pronto me voy a Puerto Vallarta; solo quiero que me dejen tranquilo”, afirmó.

“No estoy abandonado, solo cuido a mis animales”

En entrevista con TVNotas, Landero precisó que no vive en la calle, aunque sí atraviesa un momento difícil.

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor
RELACIONADO

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor

“Sí, es una situación precaria, pero no es de calle ni de abandono. Mi familia política ha estado conmigo; los hijos de mi hermano me apoyan. No me falta nada”, explicó.

Además, relató que la ayuda que esperaba para trasladarse no se concretó, lo que lo llevó a dejar temporalmente el departamento donde vivía.

“No iba a dejar a mis niños —mis mascotas—. Somos un perro y cuatro gatos, no los voy a abandonar”, dijo con firmeza.

Con sus palabras, el recordado actor quiso dejar claro que no está en situación de calle ni desamparado, y que pronto retomará su vida en Puerto Vallarta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

Tragedia en Brasil: joven futbolista murió al impactar con una vaca en carretera

Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado, no se guardó nada y se despachó contra Petro: “Lunático”

Francia

¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Otras Noticias

Deportivo Pereira

¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club

Debido a las deudas de las directivas del club con el plantel de jugadores, se solicitó al Ministerio del Deporte el retiro del reconocimiento deportivo de la institución,

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Habló familiar del bebé que murió estando bajo el cuidado de un hogar del ICBF en Cali

Un bebé de dos meses apareció muerto en una de las canaletas de la Fundación Chiquitines.

Dólar

¡Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 23 de octubre de 2025! Así se cotizó

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma

Viral

Viral: hombre fingió su muerte para descubrir quiénes asistirían a su funeral