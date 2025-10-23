Famoso actor mexicano apareció en situación de calle y reveló la verdad detrás del video viral

La televisión mexicana volvió a hablar de uno de sus rostros más recordados de las décadas de los 80 y 90.

Un video difundido en redes sociales mostró al actor Alejandro Landero en aparente situación de calle en la Ciudad de México, lo que causó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, el propio artista decidió aclarar su realidad y desmentir los rumores que circularon sobre su estado.

“No estoy en la calle, fue una nota mal informada”

En declaraciones recogidas por El País de México, Landero aseguró que la información fue “mal manejada” y que su caso fue exagerado.

“Nada más eso, que fue una nota mal informada. Se exageraron cosas, pero todo está caminando como debe ser”, expresó el intérprete, quien contó que se encontraba en tránsito hacia Puerto Vallarta, donde planea establecerse.

El actor, alejado de los reflectores desde hace más de tres décadas, explicó que contaba con una vivienda prestada y que su intención era mudarse de manera definitiva a la costa.

“Ya tenía una casa que me habían prestado y pronto me voy a Puerto Vallarta; solo quiero que me dejen tranquilo”, afirmó.

“No estoy abandonado, solo cuido a mis animales”

En entrevista con TVNotas, Landero precisó que no vive en la calle, aunque sí atraviesa un momento difícil.

“Sí, es una situación precaria, pero no es de calle ni de abandono. Mi familia política ha estado conmigo; los hijos de mi hermano me apoyan. No me falta nada”, explicó.

Además, relató que la ayuda que esperaba para trasladarse no se concretó, lo que lo llevó a dejar temporalmente el departamento donde vivía.

“No iba a dejar a mis niños —mis mascotas—. Somos un perro y cuatro gatos, no los voy a abandonar”, dijo con firmeza.

Con sus palabras, el recordado actor quiso dejar claro que no está en situación de calle ni desamparado, y que pronto retomará su vida en Puerto Vallarta.