Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali, pidió rebaja de pena en EE. UU.

Miguel Rodríguez Orejuela, exjefe del cartel de Cali que permanece preso en Estados Unidos cumpliendo una condena de 360 meses por narcotráfico, solicitó la "liberación compasiva" mediante un documento enviado a la Corte del Distrito Sur de Florida.

A los 80 años, Rodríguez es uno de los antiguos capos del narcotráfico que permanece con vida y recluido en suelo norteamericano. Por esto y debido a su precario estado de salud, podría ser candidato a la reducción de sentencia que se estableció en la Ley del Primer Paso, firmada en 2018 por Donald Trump.

El excapo de uno de los carteles de droga más poderosos de Colombia en los años 80, fue sentenciado a 30 años de cárcel en el 2006, luego de declararse culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

¿Miguel Rodríguez Orejuela podría quedar libre?

Ahora, con la enmienda 821, Miguel Rodríguez Orejuela pretende adherirse a la reducción de dos niveles en su historial criminal, con lo que podría ser elegible para la reducción de sentencias que entrará en vigor el 1 de enero del 2024.

La defensa del excapo ha argumentado que su riesgo de reincidencia es "mínimo" y que podría acogerse a esta "liberación compasiva", pues "no utilizó violencia ni amenazas creíbles con la ofensa, el delito no tuvo como resultado la muerte o lesiones corporales graves, el delito no es de índole sexual, no hubo dificultades financieras, y no se involucraron armas".

En el documento enviado a la Corte y del cual aún no se conoce una respuesta, la defensa del exnarco explica que este presenta fuertes problemas de salud, por lo que su lugar de reclusión fue fijado en la cárcel de Loretto, Pensilvania.

La condena de los excapos del cartel de Cali

En 2006, ante el Distrito Federal del Sur de la Florida, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela aceptaron su culpabilidad por los delitos de conspiración para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En un acuerdo con el gobierno estadounidense, los hermanos Rodríguez Orejuela aceptaron haber enviado más de 5 kilogramos de cocaína a dicho territorio, y acordaron la entrega de $2,1 mil millones en bienes localizados al rededor del mundo y relacionados con el narco.

El cartel de Cali fue considerado un tiempo como la fuente más grande de envío de cocaína hacia Estados Unidos, señalados por la importación de más de 200 toneladas del estupefaciente a este país.

Gilberto fue extraditado en diciembre del 2004, mientras que Miguel fue solicitado a Colombia por a justicia estadounidense en marzo del 2005.