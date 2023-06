Donald Trump vs. Mike Pence: el exvicepresidente anunció su aspiración a la presidencia de EE. UU.

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence anunció que será candidato en las primarias republicanas para las elecciones presidenciales de 2024 en las que se enfrentará a su antiguo jefe, Donald Trump.

"Hoy, ante Dios y mi familia, anuncio que me postulo para presidente de Estados Unidos", afirmó este político cristiano evangélico en un video subido este miércoles a las redes sociales.

Otro de sus rivales será el gobernador del estado de Florida (sureste), Ron DeSantis.

I believe in the American people, and I have faith God is not done with America yet. Together, we can bring this Country back, and the best days for the Greatest Nation on Earth are yet to come! 🇺🇸 #Pence2024 pic.twitter.com/A8EkqgCDAm