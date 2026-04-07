Artistas en Venezuela se unieron para rescatar animalitos afectados por los terremotos
Los voluntarios ya han rescatado decenas de perros y gatos, y ahora necesitan donaciones para poder continuar con su labor.
Noticias RCN
08:22 p. m.
En medio de la tragedia por el doble terremoto en Venezuela, cada vez más personas solidarias se suman para apoyar las víctimas.
En Caracas, uno de los puntos de acopio de ayudas más grande se ubica en Parque del Este, sobre la avenida Francisco Miranda, hasta donde llegan toneladas de donaciones que luego son distribuidas.
Pero a estos héroes sin capa se suma un grupo de artistas y actores que recorrió las zonas afectadas para salvar animales, cuidarlos y buscarles un hogar lleno de amor.
Los héroes de los más indefensos
Los artistas suspendieron sus funciones en medio de la tragedia, pero no para quedarse de brazos cruzados, sino para protagonizar su papel más desafiante: salvar las vidas de las víctimas silenciosas en medio del terremoto.
De entre los escombros, los voluntarios han logrado rescatar a decenas de animalitos que ya han sido ubicados en casa temporales, adoptados o reclamados por sus familias.
Ellos no solo los alimentan, también curan sus heridas y hasta se encargan de buscarles un nuevo hogar.
Piden ayuda para ayudar a más animalitos
Ahora, piden ayuda y donaciones de alimentos, dinero, medicinas veterinarias e implementos que puedan servir para darles a estos animalitos una segunda oportunidad.
La mejor recompensa para estos artistas hoy es la mirada de gratitud de aquellos que no tienen voz para dar las gracias.