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Bombero colombiano busca el cuerpo de su mamá entre los escombros en Venezuela

El funcionario perteneciente a los bomberos en La Mesa se encuentra en La Guaira buscando los restos de su madre.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
04:31 p. m.
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El sargento Daniel Franco, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de La Mesa, Cundinamarca; enfrenta la búsqueda más dolorosa de su carrera: encontrar a su madre entre las víctimas mortales del terremoto en Venezuela.

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María Elena Sánchez Angulo permanece desaparecida tras el devastador sismo que afectó La Guaira, convirtiendo al rescatista, acostumbrado a salvar vidas, en un hijo desesperado por hallar respuestas.

Bombero viajó a pesar de las opciones limitadas

A pesar de contar con recursos limitados, Franco viajó desde Colombia hasta Venezuela con la esperanza de localizar el cuerpo de su madre.

La situación representa una paradoja cruel para quien ha dedicado su vida profesional al rescate y salvamento. Para una persona que ha tenido como lema salvar vidas sin importar su origen o nacionalidad, sin duda perder un ser querido sin poder hacer nada es algo impotente.

Las autoridades venezolanas continúan realizando labores de identificación de víctimas, aunque el elevado número de fallecidos ha ralentizado considerablemente el proceso.

Franco permanece en La Guaira a la espera de resultados: “Esto es como mi esperanza en este momento, de que ellos la encuentren y por fin poder cerrar este ciclo”.

¿Cómo aportar?

Ante las dificultades económicas que enfrenta para sostener su estadía en el país vecino, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca organizó una campaña solidaria para recolectar fondos que le permitan continuar con la búsqueda de su madre.

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La iniciativa busca apoyar a quien ha dedicado su vida al servicio de los demás en este momento de profunda necesidad personal. Los ciudadanos pueden aportar a la cuenta Nequi o DaviPlata: 3223481136.

El terremoto que afectó la región costera venezolana dejó numerosas víctimas y desaparecidos, generando una crisis humanitaria que ha movilizado esfuerzos de rescate y asistencia tanto nacionales como internacionales.

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