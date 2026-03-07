Trump lanza alianza con 17 países para destruir cárteles en América

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una coalición de 17 países americanos para combatir a los cárteles de narcotráfico. El anuncio se realizó durante una cumbre en su club de golf en Doral, Florida, con la presencia de una docena de mandatarios afines.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros cárteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, declaró Trump ante sus invitados, entre los que se encontraban Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador).

La iniciativa se enmarca en la reinterpretación de la Doctrina Monroe impulsada por Trump, con la que busca reforzar la seguridad estadounidense, frenar la influencia de potencias como China y consolidar la presencia de Washington en la región. Ejemplos recientes de esta política incluyen la operación militar que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela y el bloqueo a la entrega de petróleo a Cuba.

Inseguridad y apoyo regional a Washington

Además de Bukele, Milei y Noboa, asistieron a la cumbre los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La mayoría de los invitados comparte la preocupación por el auge del crimen organizado en países que hasta hace poco se consideraban seguros, como Chile y Ecuador. Según Irene Mia, experta del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), este fenómeno ha favorecido el ascenso de gobiernos de derecha y ha reducido el rechazo histórico al intervencionismo estadounidense en la región.

RELACIONADO Millonarios han empezado a pagar una fortuna para salir de Dubái

Noboa, por ejemplo, anunció operaciones conjuntas con Estados Unidos y aliados regionales para enfrentar a los narcotraficantes, responsables de transformar a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina en pocos años.

Un equilibrio frágil en la coalición

Aunque varios mandatarios han aprovechado su cercanía con Trump para obtener beneficios —como el apoyo financiero de 20.000 millones de dólares a Argentina en 2025—, la coalición enfrenta dudas sobre su alcance y durabilidad.

La analista Irene Mia advierte que la agenda de Washington se centra en amenazas como migración y crimen organizado, sin propuestas positivas para la región. Además, la ausencia de México y Brasil, actores clave en el narcotráfico continental, debilita la estrategia.

Trump señaló a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles”, mientras que Mia subrayó que el apoyo de los gobiernos afines es “frágil” debido a la histórica relación problemática entre América Latina y Estados Unidos.

“Es un equilibrio muy delicado saber si la población aprobará la política de Trump y hasta cuándo”, concluyó la experta.