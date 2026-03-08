Irán rechaza intervención de Trump mientras Israel asegura haber atacado base militar en Teherán

La tensión política y militar en Medio Oriente volvió a escalar luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmara que el futuro liderazgo del país debe ser decidido únicamente por el pueblo iraní y no por actores externos como el expresidente estadounidense Donald Trump.

En una entrevista concedida al programa “Meet the Press” de NBC, el jefe de la diplomacia iraní respondió a recientes declaraciones de Trump, quien había sugerido que Estados Unidos debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán. Araghchi rechazó esa posibilidad y reiteró que Teherán no permitirá injerencias extranjeras en sus asuntos internos.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, afirmó el funcionario iraní.

Además, el canciller iraní exigió que el exmandatario estadounidense se disculpe por el impacto que, según Teherán, han tenido las decisiones de Washington en la región. En ese sentido, aseguró que Trump “debería disculparse con la gente de Medio Oriente y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado”.

Israel afirma haber atacado instalaciones militares en Teherán

Mientras se intensifica la disputa diplomática, el conflicto también tiene repercusiones en el plano militar. Este domingo, el ejército de Israel aseguró haber realizado un ataque contra instalaciones estratégicas en territorio iraní.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, el objetivo fue el cuartel general de la llamada “fuerza espacial” perteneciente a los Guardianes de la Revolución Islámica, una de las estructuras militares más poderosas de Irán.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se llevó a cabo en la capital iraní, Teherán, donde las fuerzas israelíes aseguraron haber atacado y desmantelado el centro operativo de esta unidad militar.

El ejército israelí indicó que el cuartel general también funcionaba como un centro de recepción, transmisión e investigación vinculado con la Agencia Espacial Iraní.

Estos acontecimientos se producen en medio de un escenario de creciente tensión regional que involucra a varias potencias internacionales y que mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente.