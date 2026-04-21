Tirador que desató tragedia en las pirámides de Teotihuacán, México, quiso copiar un sangriento ataque de EE. UU.

Julio César Jasso Ramírez, el atacante suicida de las pirámides de Teotihuacán, México, se inspiró en la masacre en la escuela estadounidense de Columbine y los sacrificios prehispánicos para desatar una balacera que dejó una canadiense muerta y 13 turistas extranjeros heridos.

El mediodía del lunes trascurría normalmente en el sitio arqueológico vecino de Ciudad de México rebosante de turistas, cuando el hombre de 27 años, vestido con camisa de cuadros y pantalón táctico negro, sacó una pistola de fabricación estadounidense, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Reconstruyen los pasos de Julio César Jasso, el tirador de Teotihuacán

Este hombre empleó más de 2.000 dólares entre pertrechos, transportes y hospedaje para reeditar el ataque de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.

La matanza en Colorado marcó a este mexicano, aunque tenía apenas ocho meses cuando ocurrió, según los hallazgos de las autoridades.

Jasso Ramírez llegó el lunes a las pirámides vestido con una camisa similar a la que portaba uno de los atacantes de Columbine y una mochila táctica.

"La evidencia recolectada (...) arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes", dijo el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Tirador de las pirámides de México buscaba copiar una masacre de EE. UU.

Las autoridades encontraron entre las pertenencias del tirador, al que catalogaron de "copy cat" (imitador de crímenes), una imagen generada con inteligencia artificial, que, según medios mexicanos, lo muestran al lado de los atacantes de Columbine.

El funcionario explicó que previamente a lanzar el ataque, Jasso Ramírez visitó "en varias ocasiones" Teotihuacán y se hospedó en hoteles vecinos.

El domingo viajó desde Tlapa de Comonfort, una localidad enclavada en una intrincada zona montañosa del estado de Guerrero (sur), que ha sido semillero de movimientos sociales y guerrilleros de izquierda.

Llegó a Ciudad de México, desde donde se trasladó por aplicación al sitio arqueológico para hospedarse en un hotel.

Los testimonios de turistas retenidos por el atacante arrojan otro elemento que pudo influenciarlo y que remite a los sacrificios que, según historiadores, realizaban algunos pueblos prehispánicos.

"Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (...) y que es el aniversario de la masacre de Columbine", relató la turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez a la cadena Milenio.

El atacante era originario del estado de Oaxaca y en su carnet electoral aparece un domicilio en un barrio popular de Ciudad de México.