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Se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel: recordó al papa Francisco

A través de X, se filtró otro mensaje de Maduro, quien desde inicio de año está privado de la libertad en Estados Unidos.

Nicolás Maduro, líder del régimen capturado.
Nicolás Maduro, líder del régimen capturado. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 22 de 2026
06:38 a. m.
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El martes 21 de abril, se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde la cárcel. Cabe recordar que se encuentra privado de la libertad en el Centro de Detención de Brooklyn.

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Desde el sábado 3 de enero, el venezolano ha estado bajo el poder de las autoridades de Estados Unidos. Por medio de una operación llamada Resolución Absoluta, los uniformados lo extrajeron junto a Cilia Flores, su esposa.

Maduro fue capturado hace tres meses

Asimismo, en la madrugada se presentaron varios bombardeos en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Un punto importante es que Maduro no se encontraba en el Palacio de Miraflores, sino en Fuerte Tiuna.

El venezolano está acusado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico. Hasta el momento, ha tenido dos audiencias ante el juez Alvin Hellerstein.

Las únicas imágenes de Maduro que se conocen desde ese histórico día son: estando a bordo del USS Iwo Jima, su llegada a Nueva York y los retratos de las audiencias.

El papa Francisco murió hace un año

De igual forma, se han publicado varios mensajes desde su cuenta de X. El último fue en la tarde del martes 21 de abril, en el que hizo referencia al papa Francisco. Lo recordó cuando se cumplió el primer año de su fallecimiento.

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Con motivo del primer año de su partida física, rindo homenaje, con profunda admiración y cariño, al papa Francisco. Reconozco su valentía, su palabra clara y su amor por los pueblos que sufren.

El 21 de abril de 2025 fue una fecha que sacudió al mundo. Un día después del Domingo de Resurrección, el fin de la Semana Santa e inicio de la Pascua, falleció el papa Francisco a los 88 años.

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