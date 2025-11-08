CANAL RCN
Falleció reconocido actor de 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe': revelaron las causas

El actor mexicano falleció a causa de un aneurisma cerebral, dejando una destacada trayectoria en televisión, arquitectura y emprendimiento.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
06:49 p. m.
En la madrugada del domingo 10 de agosto, el mundo del entretenimiento en México recibió una noticia que causó profunda tristeza: Juan Carlos Ramírez, reconocido actor de producciones como Rosario Tijeras y La Rosa de Guadalupe, falleció a los 38 años debido a un aneurisma cerebral.

La carrera de Juan Carlos Ramírez en la televisión

Juan Carlos Ramírez inició su trayectoria artística participando en producciones de gran audiencia como Rosario Tijeras de Netflix, Como dice el dicho, Vicente Fernández: El Último Rey y La Rosa de Guadalupe.

Su capacidad para interpretar personajes diversos le permitió ganarse un lugar en la televisión mexicana, trabajando con cadenas como Televisa Univision, TV Azteca, VIX y Sony Pictures Entertainment.

Además de su faceta como actor, Ramírez era licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue cofundador de la empresa Lumpira, reconocida en el ámbito de la arquitectura, y fundador de AHÓ - Arte Hispana de Origen, una marca de ropa artesanal que promovía la cultura mexicana.

La causa de la muerte de Juan Carlos Ramírez

La agencia de representación I Am This confirmó la noticia mediante un comunicado en redes sociales, donde explicó que el actor murió a consecuencia de un aneurisma cerebral. En el mensaje, solicitaron oraciones para la familia y agradecieron las muestras de cariño recibidas.

En Instagram, el actor compartía con más de 100 mil seguidores momentos de su vida profesional y personal, incluyendo viajes, rutinas de ejercicio y sesiones fotográficas. Su última publicación fue una serie de imágenes que reflejaban su estilo y pasión por el arte, sin imaginar que sería la despedida de su público.

